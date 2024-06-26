День святого Владимира: новая дата 2024 года, традиции праздника и что нельзя делать

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Когда День святого равноапостольного князя Владимира в 2024 году

В этом году и дальше День святого князя Владимира отмечается 15 июля. Еще в прошлом году праздник выпадал на 28 июля, но с переходом на новоюлианский церковный календарь праздник получил новую дату.

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В этот день, 15 июля, также отмечается Крещение Руси. Именно Владимир Великий, князь Киевский, освятил Киевскую Русь, что присоединило Киевские земли к христианскому миру европейских стран. Ко Дню крещения Руси князем Владимиром введен государственный праздник – День Украинской Государственности.

Кто такой князь Владимир Великий

Владимир Великий – сын князя Святослава, внук княгини Ольги и князя Игоря Рюриковича. Владимир выиграл войну со своими братьями и занял престол.

Как известно, князь Владимир обратил в христианство Киевскую Русь и основал Киевскую митрополию под патронатом Константинополя. Сегодняшний символ Украины (трезубец) – личный символ Владимира Великого, который использовал его как герб своей династии. Он первым начал чеканить свою золотую монету.

Владимир Великий канонизирован и католической, и православной церквями как равноапостольный святой.

Чем особенный День крещения Руси князем Владимиром

Праздник чествует основание христианства в стране и христианской церкви. В этот день в церквях проводится богослужение в честь святого князя Владимира.

Христианство присоединило киевские земли к цивилизованному миру. В результате были искоренены языческие обряды жертвоприношения. Христианская вера сформировала новое направление для развития общества того времени.

Историки отмечают, что период после Крещения Руси отличался развитием культуры, образования, письменности и архитектуры.

Что можно и нельзя делать в День святого Владимира

Издавна считалось, что в День Крещения Руси нельзя жать хлеб – плохая примета. Также не желательно ходить в поле, по легенде, можно там встретить призрак. Не рекомендуется делать тяжелую работу или наводить порядки в доме. Нельзя употреблять алкоголь.

Церковью запрещено ругаться, ссориться, оскорблять кого-либо или желать зла. Этот день нужно проводить в светлых спокойных мыслях, не вспоминать старые обиды.

Рекомендуется в этот день размышлять о своей жизни, возможно, что-нибудь изменить. Также важно прийти в церковь или помолиться дома, порадоваться за становление христианской цивилизации и поздравить родных.