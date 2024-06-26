День Святого Володимира: нова дата 2024 року, традиції свята і що не можна робити

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Коли день Святого Рівноапостольного князя Володимира у 2024 році

Цього року і надалі день Святого князя Володимира відзначається 15 липня. Ще минулого року свято випадало на 28 липня, але з переходом на новоюліанський церковний календар свято отримало нову дату.

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Цього дня, 15 липня, також святкується Хрещення Русі. Саме Володимир Великий, князь Київський, посвятив Київську Русь, що приєднало Київські землі до християнського світу європейських країн. До Дня хрещення Русі князем Володимиром запроваджено державне свято – День Української Державності.

Хто такий князь Володимир Великий

Володимир Великий – син князя Святослава, онук княгині Ольги та князя Ігоря Рюриковича. Володимир виграв війну зі своїми братами й зайняв престол.

Як відомо, князь Володимир навернув у християнство Київську Русь та заснував Київську митрополію під патронатом Константинополя. Сьогоднішній символ України (тризуб) – особистий символ Володимира Великого, що використовував його як герб своєї династії. Він першим почав карбувати власну золоту монету.

Володимир Великий канонізований і католицькою, і православною церквами як рівноапостольний святий.

Чим особливий День хрещення Русі князем Володимиром

Свято вшановує заснування християнства в країні та християнської церкви. У цей день у церквах проводиться богослужіння на честь Святого князя Володимира.

Християнство приєднало київські землі до цивілізованого світу. В результаті були викоренені язичницькі обряди жертвоприношення. Християнська віра сформувала новий напрямок для розвитку тогочасного суспільства.

Історики наголошують, що період після Хрещення Русі відзначався розвитком культури, освіти, писемності та архітектури.

Що можна і не можна робити у день Святого Володимира

Здавна вважалося, що в День хрещення Русі не можна жати хліб – погана прикмета. Також не бажано ходити у поле, де за легендою, можна там зустріти примару. Не рекомендується робити важку роботу або наводити лад в домі. Не можна вживати алкоголь.

Церквою заборонено лаятися, сваритися, ображати когось або бажати зла. Цей день потрібно проводити у світлих спокійних думках, не згадувати старих образ.

Рекомендується у цей день розмірковувати про своє життя, можливо, щось змінити. Також важливо прийти до церкви або помолитися вдома, порадіти за становлення християнської цивілізації та привітати рідних.