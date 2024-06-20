Календар церковних свят у липні 2024 року

У липні цього року маємо багато церковних свят

Фото: Посольство України в Республіці Польща

Церковні свята у липні 2024 року за новим календарем

Православна церква України та Українська Греко-Католицька церква від вересня 2023 року перейшли на новоюліанський календар. Цього літа вперше церковні свята святкуватимуться у нові дати (на 13 днів раніше). Розповідаємо, які свята на нас чекають у липні і коли саме тепер їх потрібно святкувати.

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Петрів піст, свято Петра і Павла

Раніше свято Петра і Павла відзначалося 12 липня, а Петрів піст передував святу, мав би починатися 1 липня. Але за новим церковним календарем свято перенесено на 29 червня, а піст цього року скасовано.

День Рівноапостольної княгині Ольги

11 липня відзначатиметься свято Рівноапостольної княгині Ольги, що правила Києвом у 944-964 роках. Ольга була дружиною київського князя Ігоря. Після смерті була віднесена до списку святих, канонізована і католицькою, і православною церквою. Християни західного обряду також відзначають День святої Ольги.

Свято Рівноапостольного князя Володимира

15 липня відзначається День хрещення Київської Русі, а також День святого князя Володимира. Саме князь Володимир похрестив Київську Русь. І тому з 2008 року День Хрещення Русі встановили у День святого князя Володимира. Раніше свято відзначалося 28 липня.

День святого пророка Іллі

День пророка Іллі припадає на 20 липня. Раніше відзначався 2 серпня. Свято шанується і католиками, і православними християнами.

День святої мироносиці Марії Магдалини

Марія Магдалина – одна з жінок-мироносиць, що йшли за Христом і його вченнями. Вона одна з тих, хто був поруч з Ісусом Христом під час його страждань. Разом з іншими жінками-мироносицями першою побачила, що Ісус воскрес. День святої Марії Магдалини відзначається 22 липня. Раніше святкувався 4 серпня. Святу Марію Магдалину вшановують католики та православні.

День пам’яті Антонія Печерського

23 липня вшановується пам’ять Антонія, засновника Києво-Печерської лаври. Антоній – один із перших святих Київської Русі, заснував також Антонієві печери у Чернігові.

День святих Бориса і Гліба

24 липня святкується День Бориса і Гліба – святих Київської Русі. Це сини князя Володимира, Хрестителя Русі. Борис та Гліб були вбиті після смерті батька своїм третім братом Святополком. Але той був переможений наймолодшим братом Ярославом Мудрим. Саме він і посів місце князя усієї Русі та відніс своїх братів до списків святих. Раніше свято відзначалося 6 серпня.

Собор Архангела Гавриїла

26 липня святкується Собор Архангела Гавриїла. За біблійними переказами, архангел Гавриїл першим повідомив Діві Марії, що вона народить Сина Божого. День Гавриїла пов’язаний з освяченням собору на його честь у Константинополі.

День Пантелеймона Цілителя

27 липня за церковним календарем відзначається свято Пантелеймона Цілителя. Згідно з Біблією Пантелеймон був лікарем, що проповідував християнство і зцілював хворих молитвою. Його було вбито за наказом імператора Максиміана. 27 липня вважається датою його смерті.

Державні свята України

У липні, окрім церковних і народних свят, маємо ще державні українські свята.

День зенітних ракетних військ Повітряних сил України

3 липня святкуватимемо День зенітних ракетних військ Повітряних сил України. Професійне свято військових існує з 2011 року. Метою святкування є інформування суспільства, а також вшанування праці тих, хто служить у протиповітряній обороні України.

У тяжкі часи війни у нашій країні свято особливо важливе для кожного українця. Тепер, як ніколи, ми завдячуємо військовим зенітних ракетних військ Повітряних сил.

День Української Державності

15 липня, окрім Хрещення Русі, святкується також і День Української Державності. Свято запроваджене 2021 року за пропозицією президентів Україні та громадських діячів.

День Сил спеціальних операцій ЗСУ

29 липня відзначається День Сил спеціальних операцій ЗСУ. Українське державне свято, святкується з 2016 року. Метою святкування є вшанування і розвиток національних військових традицій. У цей день вшановується служба військових у Силах спеціальних операцій, що є особливо важливою у захисті нашої країни у повномасштабній загарбницькій війні.