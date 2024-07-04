День княгині Ольги: нова дата 2024, церковні й народні традиції свята

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Коли іменини й день ангела Ольги у 2024 році

У 2024 році змінюється дата Дня рівноапостольної княгині Ольги: за новоюліанським календарем свято відзначатиметься 11 липня. У цей день також буде відзначатися день ангела й іменини Ольги.

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До прийняття українською церквою нового календаря свято відзначалось 24 липня. Католики та західний світ також вшановують пам’ять княгині Ольги. Княгиня була канонізована й віднесена до Святих і католицькою, і православною церквами.

День святої рівноапостольної княгині Ольги: історія свята

11 липня вважається днем смерті княгині Ольги. Вона була першою правителькою-жінкою Київської Русі. Ольга була дружиною князя Ігоря. Після його смерті правила державою протягом 15 років.

Мало хто знає, що княгиня Ольга першою прийняла християнство ще до хрещення усієї Київської Русі. Для цього вона особисто поїхала до Константинополя. Подорож до Візантійської імперії стала досить визначною подією.

Княгиня Ольга увійшла в історію як перша правителька Русі, яка налагодила міцні дипломатичні стосунки із сусідніми державами. Княгиня відрізнялась дипломатичними якостями й саме вона розпочала процес запровадження християнства у Київській Русі. Це також мало на меті встановлення міцних зв’язків із християнським європейським світом. За правління Ольги політична верхівка та дворянство розпочали приймати християнство.

Княгиня Ольга була канонізована як рівноапостольна пів тисячоліття потому – в 1547 році. Правителька була похована за християнським обрядом. Пізніше Володимир Великий переніс її мощі до Десятинної церкви. Після знищення церкви ординською навалою могила була втрачена.

Церковні й народні традиції у День святої Ольги

У День святої Ольги треба молитися за добробут вдів. Вдови моляться до Ольги й просять про опіку.

Свята Ольга вважається покровителькою і молодих дівчат. До неї моляться з проханням вдало вийти заміж.

За народними традиціями в цей день уникали важкої роботи на городі та вдома.

За церковними віруваннями у свято Ольги не можна сваритися і мати злі думки. Не можна позичати ні в кого грошей, бо зовсім їх не буде, – така прикмета.