День княгини Ольги: новая дата 2024 года, церковные и народные традиции праздника

Фото: depositphotos.com

Когда именины и день ангела Ольги в 2024 году

В 2024 году меняется дата Дня равноапостольной княгини Ольги: по новоюлианскому календарю праздник будет отмечаться 11 июля. В этот день будет отмечаться день ангела и именины Ольги.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

До принятия украинской церковью нового календаря праздник отмечался 24 июля. Католики и западный мир также чтят память княгини Ольги. Княгиня была канонизирована и отнесена к Святым и католической, и православной церквями.

День святой равноапостольной княгини Ольги: история праздника

11 июля считается днем смерти княгини Ольги. Она была первой правительницей-женщиной Киевской Руси. Ольга была женой князя Игоря. После его смерти правила государством в течение 15 лет.

Немногие знают, что княгиня Ольга первой приняла христианство еще до крещения всей Киевской Руси. Для этого она лично поехала в Константинополь. Путешествие в Византийскую империю стало достаточно выдающимся событием.

Княгиня Ольга вошла в историю как первая правительница Руси, наладившая крепкие дипломатические отношения с соседними государствами. Княгиня отличалась дипломатическими качествами, и именно она начала процесс введения христианства в Киевской Руси. Это также имело целью установление крепких связей с христианским европейским миром. Во времена правления Ольги политическая верхушка и дворянство стали принимать христианство.

Княгиня Ольга была канонизирована как равноапостольная полтысячелетия спустя, в 1547 году. Правительница была похоронена по христианскому обряду. Позже Владимир Великий перенес ее мощи в Десятинную церковь. После уничтожения церкви ордынской ордой могила была утрачена.

Церковные и народные традиции в День святой Ольги

В День святой Ольги нужно молиться о благополучии вдов. Вдовы молятся Ольге и просят о покровительстве.

Святая Ольга считается покровительницей и молодых девушек. Ей молятся с просьбой удачно выйти замуж.

По народным традициям в этот день избегали тяжелой работы на огороде и дома.

По церковным верованиям в праздник Ольги нельзя ссориться и держать злые мысли. Нельзя одалживать ни у кого денег, потому что их совсем не будет, – такая примета.