День Государственности Украины. Почему появился праздник и почему он важен

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Когда отмечаем День Государственности Украины. Почему изменилась дата

День Украинской государственности отмечается каждый год. В этом году будем праздновать впервые 15 июля. Ранее праздник выпадал на 28 июля, но с переходом на новоюлианский календарь праздник был перенесен.

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Праздник был основан в 2021 году, официальный документ подписан на 30-ю годовщину Независимости Украины. Предполагалось, что праздник станет официальным выходным днем. Но из-за войны и военного положения праздничные выходные отменены.

Что означает День Государственности Украины

Цель праздника Украинской государственности – напоминание о тысячелетней истории государства Украины. Истоки которого доходят до средневекового государства Киевской Руси.

Праздник Украинской государственности отмечается в День Крещения Руси и Праздник Святого Владимира, которые также отмечаются отныне 15 июля. Именно такая дата была выбрана, потому что крещение Руси Князем Владимиром присоединяло государство к цивилизованным странам Европы, тем самым указывая на выбор Киевской Руси двигаться в направлении западной Европейской культуры.

Что важно знать о государственности Украины

Праздник Украинской государственности чествует суверенность и независимость Украины, ее аутентичную культуру и историю. Первые упоминания об Украине как отдельном государстве датируются 1187 годом.

Свой главный символ – Тризуб, Украина унаследовала от Киевской Руси. А Киев – столица нашего государства, имеет более полутора тысяч лет истории.

В средневековые времена Киев был одним из крупнейших центров торговли и развития в Европе. Украинские деньги – гривни, также происходят с давних времен Киевской Руси.

А сине-желтые цвета нашего флага берут начало от Галицко-Волынского княжества. У Украины есть свои крепкие военные традиции со времен Казацкого Государства. А первая Украинская Конституция, основання Филиппом Орликом в 1710 году, считается первой Европейской конституцией в современном ее понимании.

Очень важно знать и помнить все исторические достояния Украины, особенно сейчас, во время страшной захватнической войны против нашего государства, и информационной войны, которая искажает историю, скрывает факты и создает фейки. Украинская история уникальна и особенная, так же как и Украинская культура.