Календарь церковных праздников в июле 2024 года

В июле этого года есть много церковных праздников

Фото: Посольство Украины в Республике Польша

Церковные праздники в июле 2024 года по новому календарю

Православная церковь Украины и Украинская Греко-Католическая церковь с сентября 2023 года перешли на новоюлианский календарь. Этим летом церковные праздники будут впервые праздноваться в новые даты (на 13 дней раньше). Рассказываем, какие праздники нас ждут в июле и когда именно теперь их нужно праздновать.

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Петров пост, праздник Петра и Павла

Ранее праздник Петра и Павла отмечался 12 июля, а Петров пост предшествовал празднику, должен был начинаться 1 июля. Но по новому церковному календарю праздник перенесен на 29 июня, а пост в этом году отменен.

Праздник Равноапостольной княгини Ольги

11 июля будет отмечаться праздник Равноапостольной княгини Ольги, правившей Киевом в 944-964 годах. Ольга была женой киевского князя Игоря. После смерти была отнесена к списку святых, канонизирована и католической, и православной церковью. Христиане западного обряда также отмечают День святой Ольги.

Праздник Равноапостольного князя Владимира

15 июля отмечается День крещения Киевской Руси, а также День святого князя Владимира. Именно князь Владимир окрестил Киевскую Русь. И потому с 2008 года День Крещения Руси установили в День святого князя Владимира. Ранее праздник отмечался 28 июля.

День святого пророка Ильи

День пророка Ильи выпадает на 20 июля. Раньше отмечался 2 августа. Праздник почитается и католиками, и православными христианами.

День святой мироносицы Марии Магдалины

Мария Магдалина – одна из жен-мироносиц, следовавших за Христом и его учениями. Она одна из тех, кто был рядом с Иисусом Христом во время его страданий. Вместе с другими мироносицами первой увидела, что Иисус воскрес. День святой Марии Магдалины отмечается 22 июля. Раньше праздновался 4 августа. Святую Марию Магдалину чтят католики и православные.

День памяти Антония Печерского

23 июля чтится память Антония, основателя Киево-Печерской лавры. Антоний – один из первых святых Киевской Руси, основал также Антониевы пещеры в Чернигове.

День святых Бориса и Глеба

24 июля отмечается День Бориса и Глеба – святых Киевской Руси. Это сыновья князя Владимира, Крестителя Руси. Борис и Глеб были убиты после смерти отца своим третьим братом Святополком. Но тот был побежден младшим братом Ярославом Мудрым. Именно он и занял место князя всея Руси и занес своих братьев в списки святых. Раньше праздник отмечался 6 августа.

Собор Архангела Гавриила

26 июля отмечается Собор Архангела Гавриила. По библейским преданиям, именно архангел Гавриил первым сообщил Деве Марии, что она родит сына Божьего. День Гавриила связан с освящением собора в его честь в Константинополе.

День Пантелеймона Целителя

27 июля по церковному календарю отмечается праздник Пантелеймона Целителя. Согласно Библии Пантелеймон был врачом, проповедовавшим христианство и исцеляющим больных молитвой. Он был убит по приказу императора Максимиана. 27 июля считается датой его смерти.

Государственные праздники Украины

В июле кроме церковных и народных праздников есть еще государственные украинские праздники.

День зенитных ракетных войск Воздушных сил Украины

3 июля празднуем День зенитных ракетных войск Воздушных сил Украины. Профессиональный праздник военных существует с 2011 года. Целью празднования является информирование общества, а также чествование тех, кто служит в противовоздушной обороне Украины.

В тяжелые времена войны в нашей стране праздник особенно важен для каждого украинца. Теперь, как никогда, мы благодарны военным зенитных ракетных войск Воздушных сил.

День Украинской Государственности

15 июля кроме Крещения Руси отмечается и День Украинской Государственности. Праздник был введен в 2021 году по предложению президентов Украины и общественных деятелей.

День Сил специальных операций ВСУ

29 июля отмечается День сил специальных операций ВСУ. Украинский государственный праздник, отмечается с 2016 года. Целью празднования является чествование и развитие национальных военных традиций. В этот день почитается служба военных в Силах специальных операций, которая особенно важна в защите нашей страны в полномасштабной захватнической войне.