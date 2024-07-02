День пророка Ильи: когда отмечать в 2024 году, что нельзя делать в этот праздник

Что значит праздник пророка Ильи, когда празднуем, история и традиции

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Когда день пророка Ильи в 2024 году: новая дата

Праздник пророка Ильи отмечается 20 июля по новому церковному календарю. Напомним, Украинская церковь приняла новоюлианский календарь с сентября 2023 года. Ранее День Ильи отмечался 2 августа. Пророк Илья почитается всеми христианами, и восточного и западного обряда.

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Когда праздновать день Ангела Ильи

День Ангела Ильи отмечается несколько раз в год. Помимо 20 июля именины Ильи выпадают на 27 января и 11 октября.

Кто такой пророк Илья: история праздника

По библейскому преданию пророк Илья спас израильский народ и возвратил их на путь веры в Бога.

Праздник Ильи сочетается с дохристианским почитанием языческого бога Перуна, что до сих пор отражается в народных традициях. Перун по легендам ездит по небу на колеснице. Пророк Илья, согласно Библии, вознесся на небо на огненной колеснице.

Также праздник связан с природными явлениями. По некоторым славянским обычаям день Ильи – это середина лета. А для других этот день означает поворот к зиме. По другим обычаям праздник означал новый урожай.

Что можно и нельзя делать в День пророка Ильи

В праздник пророка Ильи запрещается вся домашняя и сельскохозяйственная работа. По украинским поверьям нельзя выпасать скот, потому что нечистая сила прячется на пастбищах, а Илья молниями поражает нечисть. Нельзя было ловить и есть рыбу, по легендам там могут быть злые духи. Нельзя в этот день кричать.

Илья считается покровителем урожая. В Украине есть обычай готовить к празднику хлеб из нового зерна. Заведено устраивать большую трапезу семьи и соседей или даже с соседним сообществом. К такому столу закалывали общего быка или барана. По народным верованиям мясо животного придает здоровья и силы. А кому попадется кусок с костью, того ожидает удача в охоте.