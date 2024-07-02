День пророка Іллі: коли святкувати у 2024 році, що не можна робити у це свято

Що означає свято пророка Іллі, коли святкуємо, історія та традиції

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Коли день пророка Іллі у 2024 році: нова дата

Свято пророка Іллі святкується 20 липня за новим церковним календарем. Нагадаємо, Українська церква прийняла новоюліанський календар від вересня 2023 року. Раніше День Іллі святкувався 2 серпня. Пророк Ілля вшановується усіма християнами, і східного і західного обряду.

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Коли святкувати день Ангела Іллі

День Ангела Іллі святкується кілька разів на рік. Крім 20 липня, іменини Іллі випадають на 27 січня та 11 жовтня.

Хто такий пророк Ілля: історія свята

За біблійними переказами пророк Ілля врятував ізраїльський народ і повернув їх на шлях віри в Бога.

Свято Іллі поєднується з дохристиянським вшануванням язичницького бога Перуна, що досі відображається у народних традиціях. Перун за легендами їздить небом на колісниці. Пророк Ілля, відповідно до Біблії, піднісся на небо на вогняній колісниці.

Також свято пов’язане з природними явищами. За деякими слов’янськими звичаями день Іллі – це середина літа. А для інших цей день означає поворот до зими. За іншими звичаями свято означало новий урожай.

Що можна і не можна робити у День пророка Іллі

У свято пророка Іллі забороняється уся домашня та сільськогосподарська робота. За українськими повір’ями не можна випасати худобу, бо нечиста сила ховається на пасовиськах, а Ілля блискавками вражає нечисть. Не можна було ловити і їсти рибу, за легендами там можуть бути злі духи. Не можна в цей день кричати.

Ілля вважається покровителем врожаю. В Україні є звичай готувати до свята хліб із нового збіжжя. Заведено влаштовувати велику трапезу родини та сусідів, або навіть із сусідньою спільнотою. До такого столу заколювали спільного бика чи барана. За народними віруваннями м’ясо тварини надає здоров’я та сили. А кому випаде шмат із кісткою, на того чекає удача в мисливстві.