Марии Магдалины 2024: что это за праздник, новая дата, народные традиции

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Когда праздник Марии Магдалины: новая дата 2024 года

Церковь чествует Святую Равноапостольную Марию Магдалину, которая была одной из женщин-мироносиц и следовала учению Иисуса Христа. В 2024 году отмечается в Украине 22 июля. До принятия украинской церковью новоюлианского календаря в сентябре 2023 года, День Марии Магдалины отмечался 4 августа.

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Когда праздновать именины и день ангела Марии в июле 2024 года

С переходом Украинской православной церкви на новый календарь в этом году есть новые даты религиозных праздников. Именины Марии в июле также переместились. Теперь День Марии выпадает на 4, 12 июля и на 22 июля.

Кто такая Мария Магдалина

По библейским верованиям, Мария Магдалина – грешница, покаявшаяся и последовавшая за Иисусом Христом, проповедуя его учение. Она была вместе с другими женщинами-мироносицами, присутствовавшими при распятии Христа. Именно Мария Магдалина пришла ночью к телу Иисуса и первой увидела, что его тела нет. Мария Магдалина вместе с другими принесла известие о Воскресении Христовом.

Мария Магдалина почитается христианами и восточного, и западного ритуала.

Народные традиции: что нельзя делать в праздник Марии Магдалины

Святая Мария Магдалина считается покровительницей женщин. Поэтому в праздник запрещено делать тяжелую работу по дому и огороду. Также запрещается ухаживать за скотом. Нельзя и стирать в этот день.

По религиозным традициям, в День Марии Магдалины следует помолиться, желательно посетить церковь. У Святой молитвами просят здоровье и наставления на путь истинный. В народе верили, что помощь получают все, кто обращается к Святой в этот день.

Молодые девушки в День Марии Магдалины собирали на рассвете утреннюю росу и умывались ею, это приносит женскую красоту. Также роса в этот день укрепляет здоровье.

Целебным в этот день считается даже солнечный свет, его еще называют "Марьиным светом". Все стремились побыть на солнышке и открывали окна, чтобы солнца было много в доме для везения и благополучия.