Когда День жен-мироносиц 2024 и что значит этот церковный праздник

У восточных славян по церковному календарю празднуется женский день – День жен-мироносиц

Фото: Вікіпедія. Сім жінок-мироносиць. Ікона, початок XIX століття.

Когда День жен-мироносиц в 2024 году

День жен-мироносиц – это переходной праздник, привязанный к Пасхе. Всегда празднуется во второе воскресенье после Воскресения Христова. В этом году праздник выпадает на воскресенье 19 мая.

День жен-мироносиц: что это за праздник

Для христиан восточного обряда этот день аналогичен женскому дню 8 марта. Этот праздник женщины-матери прославляет женщин, как матерей и хранительниц.

Жены-мироносицы – первые женщины, последовавшие за учениями Иисуса Христа. Этих женщин было достаточно много, они следовали за Иисусом во время его проповедей. Также это женщины, находившиеся рядом с Иисусом во время его страданий. Подробно о них описано в Библии в Новом Завете.

Кто такие жены-мироносицы

Женщин, которые несли миро ко гробу Господню, называют "мироносицами". Из Евангелия известны имена некоторых женщин: Мария Клеопова (двоюродная сестра Девы Марии, мать апостола Иакова), Иоанна (жена домоуправителя царя Ирода), Саломия (родственница Божией Матери, мать апостолов Иакова и Иоанна), Мария (сестра Лазаря, которого воскресил Иисус Христос), Марта (сестра Лазаря и Марии), Сусанна (благочестивая женщина, о которой мало сведений). Мария Магдалина – самая известная из мироносиц, что первой увидела Воскресение Христово.

По библейскому преданию эти женщины первыми пошли к телу Иисуса Христа, чтобы умастить его ароматными маслами. Именно они и принесли апостолам известие о Воскресении Христовом.

Традиции празднования Дня жен-мироносиц

По традиции в этот день женщины идут в церковь. В древности женщины собирались большими группами и праздновали.

Также женщины в День жен-мироносиц считались именинницами, а мужчины приветствовали их и радовали подарками.

Существовали традиции, когда все женщины в этот день приносили яйца, а хозяйка готовила большую яичницу. Основным блюдом праздника считался омлет.