Коли День жінок-мироносиць 2024 і що означає це церковне свято

У східних слов’ян за церковним календарем відзначається жіночий день, аналог 8 березня – День семи жінок-мироносиць

Фото: Вікіпедія. Сім жінок-мироносиць. Ікона, початок XIX століття.

Коли День жінок-мироносиць у 2024 році

День жінок-мироносиць – це перехідне свято, прив'язане до Великодня. Завжди святкується у другу неділю після Воскресіння Христового. Цього року свято припадає на неділю 19 травня.

День жінок-мироносиць: що це за свято

Для християн східного обряду цей день аналогічний жіночому дню 8 березня. Це свято жінки-матері прославляє жінок, як матерів і берегинь.

Жінки-мироносиці – це перші жінки, що послідували за ученнями Ісуса Христа. Цих жінок було досить багато, вони слідували за Ісусом під час його проповідей. Також це жінки, що були поруч з Ісусом під час його страждань. Детально про них описано в Біблії у Новому Завіті.

Хто такі жінки-мироносиці

Жінок, які несли миро до гробу Господнього, називають "мироносицями". З Євангелії відомо імена деяких жінок: Марія Клеопова (двоюрідна сестра Діви Марії, мати апостола Якова), Іоанна (дружина домоуправителя царя Ірода), Саломія (родичка Божої Матері, мати апостолів Якова й Іоанна), Марія (сестра Лазаря, якого воскресив Ісус Христос), Марта (сестра Лазаря і Марії), Сусанна (благочестива жінка, про яку мало відомостей). Марія Магдалина - найвідоміша з мироносиць, що перша побачила Воскресіння Христове.

За біблійними переказами ці жінки першими пішли до тіла Ісуса Христа, щоб змастити його ароматними оліями. Саме вони й принесли апостолам звістку про Воскресіння Христове.

Традиції святкування Дня жінок-мироносиць

За традицією у цей день жінки йдуть до церкви. У давні часи жінки збиралися великими групами й святкували.

Також усі жінки в день жінок-мироносиць вважались іменинницями, а чоловіки їх вітали й радували подарунками.

Існували також традиції, коли всі жінки в цей день приносили яйця, а господиня готувала велику яєшню. Основною стравою свята вважався омлет.