День Матері: що це за свято і коли відзначати у 2024 році

День матері у 2024 році відзначатиметься 12 травня

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День матері – це міжнародне свято на честь матері сім'ї, а також материнства, материнських зв'язків та впливу матерів у суспільстві.

Історія свята День матері

Вшанування жінки, як хранительки роду й матері сімейства, зустрічається в багатьох народів та має свій вираз в окремих національних культурах.

Серед найперших мистецьких творів Єгипту є вказівки на те, як давні єгиптяни вшановували матерів. Існує думка, що свято прийшло в Європу з Греції. В США день матері був встановлений офіційно Конгресом 8 травня 1914 року. Після Першої світової війни це свято почали відзначати у багатьох країнах Європи.

У Великій Британії з 12-го століття відзначалася Материнська неділя – четверта неділя Великого посту, присвячена вшануванню матерів у всій країні.

День Матері має і релігійне коріння. Адже за церковним календарем Травень – це місяць Пресвятої Діви Марії.

Коли День матері в Україні

В Україні офіційно відзначається щороку, у другу неділю травня.

У часи Київської Русі на території сучасної України (а також козаки) святкували День Пречистої Діви Марії, та заведено було вітати в цей день жінок, насамперед матерів. Богородиця посідає чільне місце в релігійній свідомості українців. Ще здавна князі благали її про заступництво, віддавали честь і хвалу Марії за перемогу в битвах. Богородиця стала опікункою лицарів українського духу – козацтва. До Матері Божої звертаються християни, просячи заступництва та допомоги.

Серед української громади День матері вперше влаштував Союз українок Канади у 1928 році. Відтоді День матері відзначали дуже широко. 1939 року свято Дня Матері заборонила радянська влада.

З 1990 року завдяки зусиллям громадських організацій, зокрема Союзу українок, Свято Матері повернулося в Україну.

Як святкують Міжнародний день матері в інших країнах

Деякі країни світу святкують Міжнародний день матері в першу неділю травня, наприклад: Румунія, Литва, Іспанія. Польща та Франція святкуватимуть День Матері в останню неділю травня, цього року 26 травня. 85 країн святкують День Матері в другу неділю травня.

У кожній країні є свої традиції святкування.

США

Існує традиція родинної вечері, під час якої дарують подарунки мамі. Також це день примирення з мамою, якщо хтось мав неприязні стосунки. У день матері прикріплюють червону гвоздику, в знак подяки мамі, а біла гвоздика символізує пам'ять про маму, яка померла.

Австралія

Вітають всіх жінок (мам, бабусь, вчителів, лікарів), які займаються вихованням дітей. Цього дня діти дарують власноруч виготовлені подарунки.

Канада

День матері – шановане свято. Діти влаштовують мамі "вихідний" від домашніх обов'язків, вітають мам, тещ, свекрух. Цього дня завжди ажіотаж у ресторанах, оскільки канадці полюбляють святкувати у закладах.

Європа

Традиція вітати маму існує з давніх-давен, тож європейці особливу увагу приділяють вибору подарунків мамі та влаштовують гучні святкування. Заведено дарувати кольорові троянди, але тільки не білі.

Японія

Свято лише набирає обертів, адже роль жінки в суспільстві значно недооцінювалась. До подарунка мамі прикріплюють червону гвоздику – у знак пошани.