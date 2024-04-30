День Матери: что это за праздник, когда отмечать в 2024 году

День матери в 2024 году будет отмечаться 12 мая

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День матери – это международный праздник в честь матери семьи, материнства, материнских связей и роли матерей в обществе.

История праздника День Матери

Чествование женщины как хранительницы рода и матери семейства встречается у многих народов и имеет свое выражение в отдельных национальных культурах.

Среди первых художественных произведений Египта есть указания на то, как древние египтяне чествовали матерей. Бытует мнение, что праздник пришел в Европу из Греции. В США день матери был официально установлен Конгрессом 8 мая 1914 года. После Первой мировой войны этот праздник начали отмечать во многих странах Европы.

В Великобритании с 12-го века отмечалось Материнское воскресенье – четвертое воскресенье Великого поста, посвященное почитанию матерей во всей стране.

День Матери имеет и религиозные корни. Ведь по церковному календарю Май – это месяц Пресвятой Девы Марии.

Когда День матери в Украине

В Украине официально отмечается ежегодно, во второе воскресенье мая.

Во времена Киевской Руси на территории современной Украины (а также казаки) праздновали День Пречистой Девы Марии, и принято было поздравлять в этот день женщин, в первую очередь матерей. Богородица занимает ведущее место в религиозном сознании украинцев. Еще издавна князья просили ее о покровительстве, воздавали честь и хвалу Марии за победу в битвах. Богородица стала покровительницей рыцарей украинского духа – казачества. К Матери Божьей обращаются христиане с просьбой о покровительстве и помощи.

В украинском общества День матери впервые организовал Союз украинок Канады в 1928 году. С тех пор День матери отмечался очень широко. 1939 праздник Дня Матери запретила советская власть.

С 1990 года благодаря усилиям общественных организаций, в частности, Союза украинок, Праздник Матери вернулся в Украину.

Как празднуют Международный день матери в других странах

Во многих странах мира празднуют этот праздник именно в мае. Некоторые страны в первое воскресенье, например Румыния, Литва, Испания. Польша и Франция будут праздновать День Матери в последнее воскресенье мая, в этом году 26 мая. 85 стран празднуют День Матери во второе воскресенье мая.

У каждой страны есть свои традиции празднования.

США

Существует традиция семейного ужина, во время которого дарят подарки маме. Это день примирения с мамой, если кто-то имел неприязненные отношения. В день матери прикрепляют красную гвоздику, в благодарность маме, а белая гвоздика символизирует память об умершей маме.

Австралия

Поздравляют всех женщин (мам, бабушек, учителей, врачей), занимающихся воспитанием детей. В этот день дети дарят собственноручно изготовленные подарки.

Канада

День матери – уважаемый праздник. Дети устраивают маме "исходящий" от домашних обязанностей, поздравляют мам, тещ, свекровь. В этот праздник всегда ажиотаж в ресторанах, поскольку канадцы любят праздновать в заведениях.

Европа

Традиция поздравлять маму существует с давних времен, поэтому европейцы особое внимание уделяют выбору подарков маме и устраивают громкие торжества. Принято дарить розы, но только не белые.

Япония

Праздник только набирает обороты, ведь роль женщины в обществе значительно недооценивалась. К подарку маме прикрепляют красную гвоздику – в знак уважения.