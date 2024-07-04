Марії Магдалини 2024: що це за свято, нова дата, народні традиції

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Коли свято Марії Магдалини: нова дата 2024

Церква вшановує Святу Рівноапостольну Марію Магдалину, що була однією з жінок-мироносиць і керувалася вченням Ісуса Христа. У 2024 році свято відзначається в Україні 22 липня. До прийняття українською церквою новоюліанського календаря у вересні 2023 року, День Марії Магдалини відзначали 4 серпня.

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Коли святкувати іменини й день ангела Марії у липні 2024

З переходом Української православної церкви на новий календар цього року маємо нові дати релігійних свят. Іменини Марії в липні також перемістилися. Тепер день ангела Марії випадає на 4, 12 липня і на 22 липня.

Хто така Марія Магдалина

За біблійними віруваннями, Марія Магдалина – грішниця, що покаялася і пішла за Ісусом Христом, проповідуючи його вчення. Вона була разом з іншими жінками-мироносицями, присутніми під час розп’яття Христа. Саме Марія Магдалина прийшла вночі до тіла Ісуса і першою побачила, що його тіла немає. Марія Магдалина разом з іншими принесла звістку про Воскресіння Христове.

Марію Магдалину шанують християни і східного, і західного обряду.

Народні традиції: що не можна робити у свято Марії Магдалини

Свята Марія Магдалина вважається покровителькою жінок. Тому у свято заборонено робити важку роботу по дому та в городі. Також забороняється доглядати за худобою. Не можна і прати цього дня.

За релігійними традиціями, у День Марії Магдалини треба помолитися, бажано відвідати церкву. У Святої молитвами просять здоров’я та настанови на шлях істинний. В народі вірили, що допомогу отримують всі, хто звертається до Святої саме цього дня.

Молоді дівчата у День Марії Магдалини збирали вдосвіта ранкову росу і вмивалися нею, це приносить жіночу красу. Також роса цього дня зміцнює здоров’я.

Цілющим цього дня вважається навіть сонячне світло, його ще називають "Мар’їне світло". Всі прагнули побути на сонечку та відкривали вікна, щоб сонця було багато в помешканні для успіху та добробуту.