Праздник Пантелеймона Целителя 2024: кто этот святой и почему ему молятся за исцеление

Пантелеймона Никомидийского: что это за праздник, когда и как праздновать

Фото: Православна Волинь

Праздник великомученика Пантелеймона Целителя отмечается христианами и восточного, и западного обряда. В Украине с сентября 2023 года принят новый церковный календарь. В 2024 году праздник уже будет отмечаться 27 июля, согласно новоюлианскому календарю. По григорианскому календарю дата остается 9 августа.

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Кто такой Пантелеймон Целитель

Пантелеймон целитель родился в Никомидии (сейчас это Турция). По специальности был врачом. Стал христианином и веровал в Иисуса Христа. Исцелял людей своей верой и молитвами. Однажды к императору Максимиану, отличившемуся особой жестокостью к христианам, дошли слухи, что языческие жрецы не могут исцелить слепого, а христианин Пантелеймон смог. За свою веру святой был казнен.

Почему Пантелеймону Целителю молятся о здоровье: объяснение церкви

Христиане почитают Пантелеймона как святого целителя. Однажды Пантелеймон исцелил слепого своими молитвами. Он безвозмездно лечил бедных, а также заключенных и проповедовал веру во Христа.

Церковь считает его покровителем врачей и больных. В католической церкви великомученик Пантелеймон принадлежит к 14 святым помощникам, исцеляющим от болезней. Именно поэтому в день Пантелеймона принято молиться за здоровье и просить у святого выздоровления для больных и укрепления для слабых.

В Украине ежегодно награждают орденом Святого Пантелеймона врачей, отличившихся профессионализмом и милосердием. Награда существует в Украине с 2009 года.

Народные традиции в праздник Пантелеймона Целителя

По народным украинским традициям, категорически запрещено работать в поле, собирать урожай или возиться по дому. Считалось, что кто трудится в этот день, тому гроза сожжет хлеб или дом.

Запрещена и домашняя физическая работа. В праздник лучше потратить время на молитву. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. А также ссориться и ругаться, как и в другие дни.

В день Пантелеймона обязательно нужно пойти в храм и помолиться святому, попросить здоровья для семьи и близких. Сейчас святой Пантелеймон – покровитель военных и раненых, поэтому украинцы молятся в этот день за их здоровье и выздоровление.

В праздник Пантелеймона, считалось, необходимо собирать целебные травы, в этот день они благословлены самим Пантелеймоном и будут иметь более целебную силу. Также принято готовить пирожки и угощать ими больных и нуждающихся.