Свято Пантелеймона Цілителя 2024: хто цей святий і чому йому моляться за зцілення

Пантелеймона Нікомедійського: що це за свято, коли та як святкувати

Фото: Православна Волинь

Свято великомученика Пантелеймона Цілителя відзначається християнами й східного, й західного обряду. В Україні від вересня 2023 року ухвалено новий церковний календар. У 2024 році свято відзначатиметься 27 липня, відповідно до новоюліанського календаря. За григоріанським календарем дата залишається 9 серпня.

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Хто такий Пантелеймон Цілитель

Пантелеймон Цілитель народився у Нікомедії (нині це Туреччина). За фахом був лікарем. Став християнином і вірував в Ісуса Христа. Зцілював людей своєю вірою і молитвами. Одного разу до імператора Максиміана, який відзначився особливою жорстокістю до християн, дійшли чутки, що язичницькі жерці не можуть зцілити сліпого, а християнин Пантелеймон зміг. За свою віру святий був страчений.

Чому до Пантелеймона Цілителя моляться за здоров'я: пояснення церкви

Християни шанують Пантелеймона як святого цілителя. Одного разу Пантелеймон зцілив сліпого своїми молитвами. Він безоплатно лікував бідних, а також ув’язнених і проповідував віру в Христа.

Церква вважає його покровителем лікарів і хворих. У католицькій церкві великомученик Пантелеймон належить до 14 святих помічників, які зцілюють від хвороб. Саме тому у день Пантелеймона заведено молитися за здоров’я та просити у святого одужання для хворих і зміцнення для слабких.

В Україні щороку нагороджують орденом Святого Пантелеймона лікарів, що відзначилися професіоналізмом та милосердям. Відзнака існує в Україні від 2009 року.

Народні традиції на свято Пантелеймона Цілителя

За народними українськими традиціями, категорично заборонено працювати у полі, збирати урожай або поратися у хаті. Вважалося, що хто працюватиме в цей день, тому гроза спалить хліб або дім.

Заборонена і домашня фізична робота. У свято краще витратити час на молитву. Не можна відмовляти в допомозі нужденним. А також сваритися і лаятися, як і в інші дні.

В день Пантелеймона обов’язково треба відвідати храм та помолитися святому, попросити здоров’я для родини та близьких. Зараз святий Пантелеймон – покровитель військових та поранених, тому українці моляться у цей день за їх здоров'я та одужання.

На свято Пантелеймона, вважалося, необхідним збирати цілющі трави, в цей день вони благословенні самим Пантелеймоном і матимуть більш цілющу силу. Також заведено готувати пиріжки та пригощати ними хворих і нужденних.