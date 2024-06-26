День Української Державності. Чому з’явилося свято і чому воно важливе

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Коли святкуємо День Української Державності. Чому змінилася дата

День Української Державності відзначається щороку. Цього року святкуватимемо вперше 15 липня. Раніше свято випадало на 28 липня, але з переходом на новоюліанський календар свято було перенесено.

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Свято було засноване 2021 року, офіційний документ підписаний на 30-ту річницю Незалежності України. Передбачалося, що свято стане офіційним вихідним днем. Але через війну та воєнний стан святкові вихідні наразі скасовані.

Що означає День Української Державності

День Української Державності має на меті нагадувати про тисячолітню історію державотворення України, витоки якої сягають середньовічної держави Київської Русі.

Свято Української Державності відзначається у День хрещення Русі та свято Святого Володимира, які також відзначаються відтепер 15 липня. Саме така дата була обрана через те, що хрещення Русі князем Володимиром приєднувало державу до цивілізованих країн Європи, тим самим вказуючи на вибір Київської Русі рухатися у напрямку західної європейської культури.

Що важливо знати про Українську Державність

Свято Української Державності вшановує суверенність та незалежність України, її автентичну культуру та історію. Перші згадки про Україну як окрему державу датуються 1187 роком.

Свій головний символ – тризуб — Україна отримала у спадок від Київської Русі. А Київ – столиця нашої держави — має більш як півтори тисячі років історії.

За середньовічних часів Київ був одним з найбільших центрів торгівлі й розвитку у Європі. Українські гроші – гривні — також походять з давніх часів Київської Русі.

А синьо-жовті кольори нашого прапора беруть початок від Галицько-Волинського князівства. Україна має свої міцні військові традиції з часів Козацької держави. А перша українська Конституція, що була укладена Пилипом Орликом 1710 року, вважається першою європейською конституцією у сучасному її розумінні.

Дуже важливо знати й пам’ятати про усі історичні надбання України, особливо зараз, під час страшної загарбницької війни проти нашої держави, та інформаційної війни, що спотворює історію, приховує факти та створює фейки. Українська історія є унікальною й особливою, так само як і українська культура.