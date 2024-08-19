Що потрібно знати про незалежність України: 10 фактів

Факти про незалежність України, які кожен має знати

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Цього місяця святкуватимемо одне з найважливіших державних свят України – День Незалежності. 24 серпня 1991 року був оголошений Акт Незалежності України, і наша країна вийшла зі складу СРСР. До свята розповідаємо цікаві факти про історію української незалежності.

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Перший День Незалежності

1990 року Верховна Рада України ухвалила Декларацію про Суверенітет України. Це сталося 16 липня, і саме цього дня святкували вперше українську незалежність. Саме на основі ухваленої Декларації проголосили незалежність України рік по тому.

Перші країни, що оголосили про незалежність

Країни, що були у складі СРСР, почали оголошувати про свій суверенітет на три роки раніше за Україну. Першою була Естонія. Естонці оголосили про свій суверенітет 1988 року. Їхнім шляхом пішли Литва, Латвія та Азербайджан. Протягом трьох років усі союзні республіки оголосили про суверенітет. Росія також оголосила про свій суверенний статус 12 червня 1990 року.

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Референдум про Незалежність України

1 грудня 1991 року відбувся референдум щодо питання про незалежність України. Верховна Рада вважала, що такий референдум є формальністю, адже Декларацію про Незалежність вже було ухвалено. Але референдум все ж таки провели. В усіх регіонах українці підтримали Незалежність України. У східних областях України підтримка перевищувала 80%, у західних – 90%. У деяких областях підтримка сягала 97-98%.

Які країни першими визнали Україні як суверенну сучасну державу

Після референдуму про незалежність світова спільнота почала сприймати Україну як незалежну самостійну державу. Першими це зробили Канада та Польща, одразу після референдуму, вже 2 грудня 1991 року.

Народження інтернету в незалежній Україні

1 грудня 1992 року був офіційно зареєстрований національний домен .UA. Цей день вважається Днем Народження українського інтернету.

Народження мобільного зв’язку

1 липня 1993 року відбувся перший мобільний телефонний дзвінок. Його здійснив Президент Леонід Кравчук в ефірі національного телеканалу.

Перший військовий парад

24 серпня 1994 року пройшов перший Військовий Парад у незалежній Україні. Парад був присвячений святу Незалежності. Відбувся на вулиці Хрещатик у Києві.

Договір про ядерну безпеку

1995 року Україна приєдналась до договору про ядерну безпеку. І протягом 1996 року позбулася всіх ядерних боєголовок, зокрема 130 міжконтинентальних балістичних ракет.

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Перехід на власну національну валюту

У 1996 році в Україні було введено національну валюту – гривню. До того в країні діяли карбованці, всі вони були обміняні та вилучені з обігу протягом двох тижнів.

Ухвалення Конституції України

1996 року 28 червня в Україні було ухвалено свою Конституцію. Серед колишніх радянських республік Україна останньою ухвалила власну конституцію.