Календар церковних свят у вересні 2024 року

Що будемо святкувати у вересні

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Наводимо перелік важливих в Україні християнських свят у вересні за юліанським і григоріанським церковним календарем.

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1 вересня – церковне новоліття, Симеона Стовпника

Церковне новоліття або початок індикту святкується 1 вересня. Це за церковним календарем початок нового церковного року. Раніше відзначалося 14 вересня. Також 1 вересня вшановується пам’ять Преподобного Симеона Стовпника. Це святий, який побудував собі стовп заввишки 4 м, облаштував там келію та провів у ній 37 років постуючи й молячись.

2 вересня – Антонія і Феодосія Печерських

День Антонія і Феодосія Києво-Печерських святкується 2 вересня. Преподобні Антоній і Феодосій є засновниками Києво-Печерської Лаври. Саме вони заснували й облаштували обитель для молитви для себе і своїх послідовників. За григоріанським календарем свято відзначається 15 вересня.

4 вересня – пророка Мойсея

4 вересня вшановується День пам’яті пророка Мойсея Боговидця. Мойсею Бог відкрив таємниці створення світу та людини. Саме Мойсей прийняв 10 Божих заповідей. Пророка вшановують і католицька, і православна церкви. За григоріанським календарем – 17 вересня.

6 вересня – Чудо Архистратига Михаїла

Михайлове чудо в народі святкують 6 вересня. Свято ще називають спомин чуда Архістратига Михаїла в Хонах (Колосах), раніше відзначалося 19 вересня.

8 вересня – Друга Пречиста, Різдво Пресвятої Богородиці

Різдво Пресвятої Богородиці. За новим прийнятим в Україні церковним календарем святкується 8 вересня. Раніше свято випадало на 21 вересня. Свято вшановує народження Діви Марії, матері Ісуса Христа. Також має назву Друга Пречиста.

14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього

У 2024 році Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього відзначається 14 вересня. День вшановує пам’ять про знаходження хреста, на якому розп’яли Ісуса Христа. Це одне з найбільших 12 свят року. За старим календарем відзначали 27 вересня.

17 вересня – Віри, Надії, Любові й матері їх Софії

Відзначається день Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Дівчата носили імена трьох християнських чеснот. За релігійними переказами їм було 12, 10 та 9 років. Вони померли мученицькою смертю за християнську віру, були катовані та страчені. Мати їх Софія поховала доньок і також померла. За григоріанським календарем свято відзначається 30 вересня.

18 вересня – князя Ігоря Чернігівського

Відзначається День благовірного князя Ігоря Чернігівського та Київського. Чернігівський князь Ігор отримав престол від свого брата Всеволода. Але правив усього пару тижнів, бо був скинутий з престолу й ув’язнений своїми ворогами. Пізніше помер мученицькою смертю, був вбитий розлюченим київським натовпом. Пізніше родичі перенесли його могилу до Чернігова. Раніше цей день відзначався 2 жовтня.

21 вересня – знайдення мощей Дмитрія (Туптала) Ростовського

Знайдення мощей святого Дмитрія (Туптала) відзначається 21 вересня. Це український церковний діяч, відомий також під ім'я Дмитро Ростовський. Мощі митрополита Дмитрія були знайдені 1752 року під час ремонту у соборній церкві монастиря. Після знайдення біля мощей відбулось багато зцілень. Тоді й зарахували Дмитрія до лику Святих і встановили свято. Раніше святкували 4 жовтня.

26 вересня – Апостола Іоана Богослова

День Апостола і Євангеліста Іоана Богослова святкуємо 26 вересня. Іоан Богослов був одним із 12 апостолів Ісуса Христа, одним з його улюблених учнів. Проповідував християнську віру, а також написав кілька розділів Нового Завіту. До прийняття нового церковного календаря, свято відзначалося 9 жовтня.