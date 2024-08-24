Свято Віри, Надії, Любові, Софії за новим календарем: дата, традиції свята

День ангела Віри, Надії Любові та їх матері Софії – церковне християнське свято, що вшановує мучениць за християнську віру.

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Коли день ангела Віри, Надії, Любові, Софії у 2024 році

За новим прийнятим в Україні церковним календарем День ангела Віри, Надії та Любові припадає на 17 вересня. Це неперехідне свято, завжди відзначається в одну й ту саму дату. Раніше свято випадало на 30 вересня.

Що означає церковне свято Віри, Надії, Любові та їх матері Софії

Святі Віра, Надія, Любов жили зі своєю матір'ю Софією у Римі в ІІ столітті н.е. Дівчатка були зовсім юними, їм було 12, 10 та 9 рочків відповідно. Софія була вдовою і виховувала дівчат самотужки.

У цей час Римською імперією керував імператор Андріан, який у церковних джерелах згадується як жорстокий гонитель на християн. Під час переслідування християн їх заарештували та спонукали зректися віри. Юних дівчат теж викликали до імператора й запропонували зректися християнства і поклонитися язичницькій богині. Але вони відмовилися відректися від своєї віри в Ісуса Христа. За це їх катували та вбили.

Жорстокий імператор віддав закатовані тіла дівчат матері. Софія поховала їх за християнським обрядом, провела в молитві за їх душі три дні й теж померла. Віра, Надія, Любов та Софія зараховані до лику святих. Мощі святих мучениць знаходяться в Ельзасі в церкві Ешо.

Традиції свята Віри, Надії, Любові та Софії

Свято вшановує християнські чесноти – віру, надію та любов. За українськими народними традиціями свято здавна вважалося жіночим. У цей день жінкам заборонялося працювати та поратися по дому. Всі жіночі обов’язки брали на себе чоловіки. У жодному не можна було чоловікам ображати жінок. Також вважається поганим у цей день вінчатися та справляти весілля.

Віряни у свято відвідують церкву і ставлять 4 свічки за кожну Святу. В цей день моляться святим за сімейне щастя та здоров’я. Заведено просити у Святих про зачаття й народження дитини, здоров’я для новонароджених діточок.

Одним із ритуалів до свята – є смуток жінок про свої негаразди. Зранку дівчата трохи плакали й жалілися на свої жіночі лиха. Вважалося, що це принесе полегшення. А потім до свята жінки пекли коровай. У цей день також іменини жінок з іменами – Віра, Надія, Любов, Софія.