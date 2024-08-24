Свято Віри, Надії, Любові, Софії за новим календарем: дата, традиції свята
Зміст:
  1. Коли день ангела Віри, Надії, Любові, Софії у 2024 році
  2. Що означає церковне свято Віри, Надії, Любові та їх матері Софії
  3. Традиції свята Віри, Надії, Любові та Софії

День ангела Віри, Надії Любові та їх матері Софії – церковне християнське свято, що вшановує мучениць за християнську віру.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Коли день ангела Віри, Надії, Любові, Софії у 2024 році

За новим прийнятим в Україні церковним календарем День ангела Віри, Надії та Любові припадає на 17 вересня. Це неперехідне свято, завжди відзначається в одну й ту саму дату. Раніше свято випадало на 30 вересня.

Що означає церковне свято Віри, Надії, Любові та їх матері Софії

Святі Віра, Надія, Любов жили зі своєю матір'ю Софією у Римі в ІІ столітті н.е. Дівчатка були зовсім юними, їм було 12, 10 та 9 рочків відповідно. Софія була вдовою і виховувала дівчат самотужки.

У цей час Римською імперією керував імператор Андріан, який у церковних джерелах згадується як жорстокий гонитель на християн. Під час переслідування християн їх заарештували та спонукали зректися віри. Юних дівчат теж викликали до імператора й запропонували зректися християнства і поклонитися язичницькій богині. Але вони відмовилися відректися від своєї віри в Ісуса Христа. За це їх катували та вбили.

Жорстокий імператор віддав закатовані тіла дівчат матері. Софія поховала їх за християнським обрядом, провела в молитві за їх душі три дні й теж померла. Віра, Надія, Любов та Софія зараховані до лику святих. Мощі святих мучениць знаходяться в Ельзасі в церкві Ешо. 

Традиції свята Віри, Надії, Любові та Софії

Свято вшановує християнські чесноти – віру, надію та любов. За українськими народними традиціями свято здавна вважалося жіночим. У цей день жінкам заборонялося працювати та поратися по дому. Всі жіночі обов’язки брали на себе чоловіки. У жодному не можна було чоловікам ображати жінок. Також вважається поганим у цей день вінчатися та справляти весілля.

Віряни у свято відвідують церкву і ставлять 4 свічки за кожну Святу. В цей день моляться святим за сімейне щастя та здоров’я. Заведено просити у Святих про зачаття й народження дитини, здоров’я для новонароджених діточок.

Одним із ритуалів до свята – є смуток жінок про свої негаразди. Зранку дівчата трохи плакали й жалілися на свої жіночі лиха. Вважалося, що це принесе полегшення. А потім до свята жінки пекли коровай. У цей день також іменини жінок з іменами – Віра, Надія, Любов, Софія.

Читайте також
Різдво Пресвятої Богородиці 2024: коли свято Другої Пречистої, традиції та заборони
Усікновення голови Івана Хрестителя: що це за свято, нова дата, яких заборон потрібно дотримуватися
Календар церковних свят у вересні 2024 року
релігійне святоВіри Надії та Любовідень ангела