Праздник Веры, Надежды, Любови, Софии по новому календарю: дата, традиции праздника

Ікона святих Віри, Надії, Любові і матері їх Софії

День ангела Веры, Надежды Любови и их матери Софии – церковный христианский праздник, почитающий мучениц за христианскую веру.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Когда день ангела Веры, Надежды, Любови, Софии в 2024 году

По новому принятому в Украине церковному календарю День ангела Веры, Надежды и Любови приходится на 17 сентября. Это непереходящий праздник, всегда отмечается в одну и ту же дату. Ранее праздник выпадал на 30 сентября.

Что означает церковный праздник Веры, Надежды, Любови и их матери Софии

Святые Вера, Надежда, Любовь жили со своей матерью Софией в Риме во II веке н.э. Девочки были совсем юными, им было 12, 10 и 9 лет соответственно. София была вдовой и воспитывала детей своими силами.

В это время Римской империей руководил император Андриан, в церковных источниках упоминаемый как жестокий гонитель на христиан. Во время преследования христиан их арестовали и побуждали отречься от веры. Юных девушек тоже вызвали к императору и предложили отречься от христианства и поклониться языческой богине. Но они не отреклись от веры в Иисуса Христа. За это их пытали и убили.

Жестокий император отдал замученные тела девушек матери. Софья похоронила их по христианскому обряду, провела в молитве за их души три дня и тоже умерла. Вера, Надежда, Любовь и София причислены к лику святых. Мощи святых мучениц находятся в Эльзасе в церкви Эшо.

Традиции праздника Веры, Надежды, Любови и Софии

Праздник чествует христианские добродетели – веру, надежду и любовь. По украинским народным традициям праздник издавна считался женским. В этот день женщинам запрещалось работать по дому. Все женские обязанности брали на себя мужчины. Ни в коем случае нельзя было мужчинам оскорблять женщин. Также считается плохим в этот день венчаться и играть свадьбу.

Верующие в праздник посещают церковь и ставят 4 свечи за каждую Святую. В этот день молятся святым о семейном счастье и здоровье. Принято просить у Святых о зачатии и рождении ребенка, здоровье для новорожденных детишек.

Один из ритуалов к празднику – печаль женщин о своих неурядицах. Утром девушки немного плакали и жаловались на свои женские беды. Считалось, что это принесет облегчение. А потом к празднику женщины пекли каравай.