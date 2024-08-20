Рождество Пресвятой Богородицы 2024: когда праздник Второй Пречистой, традиции и запреты

Праздник Рождения Девы Марии, когда и как праздновать

Фото: cerkiew.net.pl

Рождество Пресвятой Богородицы – праздник в честь рождения Девы Марии, Матери сына Божьего Иисуса Христа. В украинских народных традициях праздник еще называют Вторая Пречистая.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Вторая Пречистая по новому календарю: дата

По новому церковному календарю, принятому в Украине, праздник приходится на 8 сентября. Ранее Рождество Пресвятой Богородицы праздновали по григорианскому календарю 21 сентября.

История праздника Рождества Богородицы

По библейским преданиям, Дева Мария родилась у уже пожилых родителей Иоакима и Анны. У супругов много лет не было детей, и они отчаянно молились, моля Господа о ребенке. И Бог подарил им дочь, которую по провидению ангела назвали Марией.

В IV веке княгиня Ольга построила Храм в честь рождения Божией Матери. С того времени и начали праздновать Вторую Пречистую.

Согласно украинским народным традициям, праздник считается женским. В этот день женщины вставали рано и умывались родниковой водой. Считалось, что это сбережет женскую красоту и молодость. Также обливали родниковой водой детей, для крепкого здоровья.

Рождество Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

Рождество Девы Марии – это один и 12 самых больших церковных праздников в году. Поэтому вся семья собирается за праздничным столом. Запрещается в этот день делать тяжелую работу в поле и огороде. Не рекомендуется хозяйкам и работа по дому. Нельзя шить, стирать, убирать.

По церковным традициям, в этот день необходимо сохранять спокойствие, не ссориться и не сердиться. Лучше всего посетить службу в церкви или помолиться дома.

Праздник чествует Матерь Божию, как великую праведницу. В народе Дева Мария считается покровительницей сельского хозяйства, поэтому к празднику заканчивали уборку урожая. В Украине с этого дня начинали засылать сватов.