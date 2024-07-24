День Успения святой Анны: когда праздновать в 2024 году – правильная дата

Что значит День Успения святой Анны, матери Пресвятой Богородицы – все о празднике

Фото: dzherelo.com.ua

В Украине, согласно церковным христианским традициям, очень почитается святая Анна – матерь Девы Марии. Именно в ее честь отмечаются дни Анны и празднуются именины Анны.

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Множество дней Анны, которые можно найти на разных сайтах, касаются разных женщин по имени Анна по всему миру, но не имеют отношения к украинской христианской церкви.

Когда день Успения святой Анны в 2024 году: новая дата

Есть только два дня, которые чествуют святую праведную Анну. 25 июля отмечается Успение святой Анны. Этот день называют Днем Летней Анны. До принятия нового календаря День Ангела Анны приходился на 7 августа. У католиков этот праздник отмечается 26 июля.

Второй день Анны – 9 декабря, чествует зачатие святой Девы Марии. Раньше праздник отмечался 22 декабря.

Что означает праздник Успения праведной Анны, матери Богородицы

Святая Анна, бабушка Иисуса Христа, была дочерью священника. Была замужем за состоятельным мужем Иоакимом. Не иметь детей – было очень позорно в те времена. И супруги очень молились и просили о ребенке. Святая Дева Мария, родившаяся у уже пожилых родителей – была подарком от Бога.

Поэтому святая Анна считается покровительницей женщин и семьи, особую защиту оказывает беременным. Именно поэтому в христианских традициях беременные молятся праведной Анне и просят о легких родах и здоровье для себя и для ребенка.

Святая Анна, мать Богородицы почитается и католиками, и православными. По всему миру построены храмы и соборы в память праведной Анны.

Традиции на праздник Успения святой Анны

Святая Анна, матерь Богородицы является покровительницей и помощницей всех девушек и женщин. Поэтому в праздник Анны запрещено заниматься домашними делами и делать тяжелую работу, а также шить и вышивать.

Беременные в День святой праведной Анны должны избегать ссор и конфликтов, ни в коем случае нельзя разжигать огонь. Также беременным нельзя переступать через острые предметы, это плохой знак – могут быть осложнения при родах.

По народным обычаям, в день ангела Анны силы света и тьмы сражаются между собой, поэтому лучше без необходимости не выходить из дома.