День Успіння святої Анни: коли святкувати у 2024 році – правильна дата

Що означає День Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці – все про свято

Фото: dzherelo.com.ua

В Україні, відповідно до церковних християнських традицій, дуже шанується свята Анна – матір Діви Марії. Саме на її честь святкуються дні Анни та іменини Анни.

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Безліч днів Анни, що можна знайти на різних сайтах, стосуються різних жінок на ім'я Анна у всьому світі, але не мають відношення до української християнської церкви.

Коли день Успіння святої Анни у 2024 році: нова дата

Існує лише два дні, що вшановують святу праведну Анну. 25 липня святкується Успіння святої Анни. Цей день ще називають Днем Літньої Анни. До ухвалення нового календаря День Ангела Анни випадав на 7 серпня. У католиків це свято – 26 липня.

Другий день Анни – 9 грудня, вшановує зачаття святої Діви Марії. Раніше свято було 22 грудня.

Що означає свято Успіння праведної Анни, матері Богородиці

Свята Анна, бабуся Ісуса Христа, була донькою священника. Була заміжня за заможним чоловіком Йоакимом. Не мати дітей – було дуже ганебно у ті часи. І подружжя дуже молилося і просило про дитя. Свята Діва Марія, що народилася у вже немолодих батьків – була подарунком від Бога.

Тому свята Анна вважається покровителькою жінок та сім’ї, особливого захисту надає вагітним. Саме тому в християнських традиціях вагітні моляться праведній Анні і просять про легкі пологи та здоров’я для себе і для дитинки.

Свята Анна, матір Богородиці шанується і католиками, і православними. У всьому світі побудовані храми та собори до вшанування пам’яті праведної Анни.

Традиції на свято Успіння святої Анни

Свята Анна, матір Богородиці є заступницею і помічницею всіх дівчат та жінок. Тому у свято Анни заборонено займатися хатніми справами та робити важку роботу, а також шити та вишивати.

Вагітні в День святої праведної Анни мусять уникати сварок та конфліктів, ні в якому разі не можна розпалювати вогонь. Також вагітним не можна переступати через гострі предмети, це поганий знак – можуть бути ускладнення під час пологів.

За народними звичаями, в день ангела Анни сили світла і темряви борються між собою, тому краще без необхідності не виходити з дому.