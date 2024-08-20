Різдво Пресвятої Богородиці 2024: коли свято Другої Пречистої, традиції і заборони

Свято Народження Діви Марії, коли та як святкувати

Фото: cerkiew.net.pl

Різдво Пресвятої Богородиці – свято на честь народження Діви Марії, Матері сина Божого Ісуса Христа. В українських народних традиціях свято ще називають Друга Пречиста.

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Друга Пречиста за новим календарем: дата

За новим церковним календарем, що прийнятий в Україні, свято припадає на 8 вересня. Раніше Різдво Пресвятої Богородиці святкували за григоріанським календарем 21 вересня.

Історія свята Різдва Богородиці

За біблійними переказами, Діва Марія народилася у вже немолодих батьків Іоакима та Анни. Подружжя багато років не мало дітей і відчайдушно молилося благаючи Господа про дитину. І Бог подарував їм доньку, що за провидінням ангела назвали Марією.

В IV столітті княгиня Ольга збудувала Храм на честь народження Божої Матері. Від тоді й почали святкувати Другу Пречисту.

За українськими народними традиціями, свято вважається жіночим. Цього дня жінки вставали дуже рано та вмивалися джерельною водою. Вважалося, що це збереже жіночу красу та молодість. Також обливали джерельною водою дітей, для міцного здоров’я.

Різдво Пресвятої Богородиці: що не можна робити

Різдво Діви Марії – одне з 12 найбільших церковних свят в році. Тому вся родина збирається за святковим столом. Забороняється в цей день робити важку роботу в полі та городі Не рекомендується господиням і хатня робота. Не можна шити, прати, прибирати.

За церковними традиціями, в цей день необхідно зберігати спокій, не сваритися і не сердитися. Найкраще відвідати службу у церкві або ж помолитися вдома.

Свято вшановує Матір Божу, як велику праведницю. В народі Діва Марія вважається покровителькою сільського господарства, тому до свята закінчували збирати врожай. В Україні від цього дня починали засилати сватів.