День осіннього рівнодення 2024: дата і що не можна робити

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Що означає рівнодення

Рівнодення – це період року, коли день триває стільки, скільки ж і ніч, тобто день і ніч однакові. Такі дні бувають двічі на рік: весняне рівнодення та осіннє рівнодення. З астрономічного погляду, рівнодення – це момент, коли центр сонячного диска перетинає екватор Землі. Від осіннього рівнодення день ставатиме все меншим, а ніч — все довшою. За народними традиціями, вважалося, що літо рухається до зими.

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Коли день осіннього рівнодення у 2024 році

Цього року осіннє рівнодення випадає на 22 вересня. Цей день завжди був важливим моментом у слов’янських традиціях. Ще з язичницьких часів слов’яни надавали великого значення природним явищам. Особливо важливими були дні літнього і зимового сонцестояння, а також весіннього та осіннього рівнодення.

Прикмети на день осіннього рівнодення

Осіннє рівнодення, за народними звичаями, належало до осіннього циклу свят та обрядів, пов’язаних з врожаєм і підготовкою до зими. В цей день завжди дякували природі та Богу за врожай і плоди. Крім того, спостерігали за погодою:

якщо день теплий і сухий, то й зима буде м'яка;

відлітають птахи у вирій – зима буде сувора;

якщо на рівнодення йде дощ – осінь буде тепла.

Що потрібно зробити на осіннє рівнодення

За народними повір’ями, слід позбутися старих зіпсованих речей, щоб з’являлися нові.

Також одним з елементів осінніх свят є відвідування могил померлих родичів та близьких.

Не можна день осіннього рівнодення проводити в лихих думках, сваритися з кимось та з’ясовувати стосунки. Не варто й позичати гроші, а також давати комусь у борг.

В українців заведено запалювати в оселях свічки як символ оберега. Вважалося, що в осіннє рівнодення духи пращурів приходять до своїх домівок. Тому завжди влаштовувалися пишні гуляння усією громадою. Кожен приносив свої частування до загального столу. А господині випікали до дня коровай з цьогорічного врожаю. Це був символ добробуту й багатства.