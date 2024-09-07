День осеннего равноденствия 2024: дата и что нельзя делать

Осеннее равноденствие – что это значит, приметы и поверья

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Что означает равноденствие

Равноденствие – это период года, когда день длится столько, сколько и ночь, то есть день и ночь одинаковы. Такие дни бывают дважды в год: весеннее равноденствие и осеннее равноденствие. С астрономической точки зрения, равноденствие – это момент, когда центр солнечного диска пересекает экватор Земли. От осеннего равноденствия день будет становиться все меньше, а ночь — все длиннее. По народным традициям, считалось, что лето движется к зиме.

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Когда день осеннего равноденствия в 2024 году

В этом году осеннее равноденствие выпадает на 22 сентября. Этот день всегда являлся важным моментом в славянских традициях. Еще с языческих времен славяне придавали большое значение природным явлениям. Особенно важны были дни летнего и зимнего солнцестояния, а также весеннего и осеннего равноденствия.

Приметы на день осеннего равноденствия

Осеннее равноденствие, по народным обычаям, относилось к осеннему циклу праздников и обрядов, связанных с урожаем и подготовкой к зиме. В этот день всегда благодарили природу и Бога за урожай и плоды. Кроме того, следили за погодой:

если день теплый и сухой, то и зима будет мягкая;

улетают птицы в теплые края – зима будет суровая;

если на равноденствие идет дождь – осень будет теплая.

Что нужно сделать на осеннее равноденствие

По народным поверьям, следует избавляться от старых испорченных вещей, чтобы появлялись новые.

Также одним из элементов осенних праздников является посещение могил умерших родственников и близких.

Нельзя день осеннего равноденствия проводить в злых мыслях, ссориться с кем-то и выяснять отношения. Не стоит и занимать деньги, а также давать кому-то взаймы.

У украинцев принято зажигать в домах свечи как символ оберега. Считалось, что в осеннее равноденствие духи предков приходят в свои дома. Поэтому всегда устраивались пышные гуляния всей громадой. Каждый приносил свои угощения к общему столу. А хозяйки выпекали к этому дню каравай из урожая нынешнего года. Это был символ благосостояния и богатства.