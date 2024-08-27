Еврейский Новый год: когда праздник Рош а-Шана 2024 и почему хасиды едут в Умань

Что означает Рош а-Шана и почему хасиды посещают город Умань на этот праздник

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Еврейский календарь предусматривает четыре годовых цикла. Каждый из них имеет свое начало. То есть в течение года четыре раза отмечается начало года. Праздник Рош а-Шана – главный Новый год. Это сугубо религиозный семейный праздник. Евреи празднуют первый день мира и существование человека. Именно в этот праздник хасиды приезжают праздновать в украинский город Умань.

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Что означает еврейский праздник Рош а-Шана

В праздник Рош а-Шана изменяется порядковое число года, то есть фактически наступает следующий год. Праздник длится два дня. Рош а-Шана для евреев – дни молитвы и покаяния, они занимают центральное место в обряде празднования, обязательно посещается синагога. Праздник очень важен для еврейского народа. Даже в фашистских концлагерях евреи обязательно собирались для молитвы и обряда покаяния и шепотом в темноте оставались верны своей традиции.

Когда еврейский Новый год в 2024 году

В этом, 2024 году 2 октября евреи будут встречать 5785 год сотворения мира Богом. В Талмуде этот день называется Новолетием для отсчета лет. В этот день у евреев принято обдумывать, как прошел год, прожили ли они достойно и что их ждет дальше. Также на Рош а-Шана вспоминают сотворение Богом мира и человека.

Почему хасиды едут в Умань на праздник Рош а-Шана

Хасидизм – одно из течений иудаизма. Одним из основателей был раввин цадик Нахман. В хасидизме посредников между Богом и человеком называют цадиками. Родился он в городе Медведевка. Но на старости переехал в Умань и хотел быть здесь похоронен. Своим последователям он завещал каждый год на Рош а-Шана посещать его могилу.

Хасиды съезжаются к празднику со всего мира. Представители около десятка стран численностью до 20 000 приезжают в Умань за неделю до праздника.

В советские времена еврейское кладбище было роздано под частные дома, но могилу Нахмана не трогали, она уцелела. После развала Советского Союза хасиды постепенно выкупили усадьбы вокруг могилы цадика Нахмана. Позже там была построена синагога.

Традиции празднования Рош а-Шана

В праздник обязательно трубят в шофар. Шофар – это бараний рог, обрабатываемый специальным образом, он издает уникальный громкий звук. Евреи трубят в шофар во время молитвы. По их традиции это тревожный звук, когда еврей его слышит, он должен задуматься, вспомнить и покаяться. Когда трубят в шофар, сохраняется полная тишина, все слушают. Это главная традиция праздника Рош а-Шана. Покаяние является главным элементом праздника.

В этот день, по еврейским традициям, принято есть много сладкого, чтобы грядущий год был сладким. Запрещено есть что-то кислое и горькое, чтобы год не принес горечи.

Рош а-Шана не очень веселый праздник. Но веселее всего его встречают хасиды – последователи раввина цадика Нахмана, которые едут праздновать в город Умань.