Почему молятся от чародейства святому Киприану – все о празднике Киприана и Иустиньи 2024

Фото: Тернопольская епархия Украинской Православной Церкви

Православные христиане чествуют святых Киприана и Иустинью. И именно им молятся и просят защиты от чародейства, колдовства и разной нечистой силы.

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Когда праздник Киприана и Иустиньи в 2024 году

День святых Киприана и Иустиньи отмечается 2 октября по новому церковному календарю, принятому в Украине с сентября 2023 года. Раньше праздник отмечали 15 октября.

Жизнь святых Киприана и Иустиньи

По религиозным преданиям Киприан жил в третьем веке в городе Антиохия, где был почитаем как могущественный волхв и колдун. С малых лет он изучал философию и колдовство. В юношеские годы много путешествовал по Азии и Египту. Там он учился у известных языческих жрецов. И путешествия использовал для усовершенствования своих магических умений.

В то же время в Антиохии жила очень красивая девушка Иустинья. Она приняла христианскую веру и своих родителей также обратила в христианство. Юноша-язычник, влюбившийся в Иустинью, попросил Киприана своими чарами уговорить Иустинью выйти за него. Но никакое волшебство не помогало.

Страшный мор одолел весь город, люди погибали от болезни, а жители города думали, что это колдун мстит за отказ. Люди умоляли Иустинью уступить просьбам влюбленного юноши, но девушка была непоколебимой. Она осталась при своей вере и усердно молилась каждый день за исцеление больных. И болезнь отошла.

Тогда и сам Киприан уверовал в силы Господни и стал христианином. Позже он стал священником, а затем — даже епископом. Вместе с Иустиньей они распространяли христианское учение. Именно за это и были приговорены к мученической смертной казни во время преследования христиан.

Как помогает молитва Киприана от чародейства: объяснение церкви

В день святых Киприана и Иустиньи принято пойти в церковь и помолиться за святых. Молитва Киприана, составленная самим святым Киприаном, помогает людям вернуть надежду, спасает от отчаяния, бессилия и тяжких мыслей. Молитва помогает верующим очистить мысли, поднять дух и обрести надежду. Также молитва важна для тех, кто хочет раскаяться. Если желал зла кому-то, молитва поможет очиститься от дурных мыслей и найти равновесие.