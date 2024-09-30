Чому моляться від чародійства святому Кипріяну – все про свято мучеників Кипріяна і Юстини 2024

Фото: Тернопільська єпархія Української Православної Церкви

Православні християни вшановують святих Кипріяна та Юстину. І саме їм моляться та просять захисту від чародійства, чаклунства та від різної нечистої сили.

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Коли свято Кипріяна і Юстини у 2024 році

День святих Кипріяна та Юстини святкується 2 жовтня за новим церковним календарем, прийнятим в Україні від вересня 2023 року. Раніше свято відзначали 15 жовтня.

Життя святих Кипріяна та Юстини

За релігійними переказами Кипріян жив у третьому столітті у місті Антіохія, де був шанований як могутній волхв та чаклун. З малих літ він вивчав філософію та чаклунство. Юнаком багато подорожував в Азії та Єгипті. Всюди він навчався у величних язичницьких жерців. І подорожі використовував для вдосконалення своїх чародійських умінь.

В той самий час в Антіохії жила дуже вродлива дівчина Юстина. Вона прийняла християнську віру і своїх батьків також навернула в християнство. Юнак-язичник, що закохався в Юстину, попросив Кипріяна своїми чарами вмовити Юстину вийти за нього. Але жодні чари не допомагали.

Страшний мор здолав усе місто, люди гинули від хвороби, а жителі міста думали, що то чаклун мстить за відмову. Люди благали Юстину погодитися на вмовляння закоханого юнака, але дівчина була непохитною. Вона лишилася при своїй вірі й ревно молилася щодня за зцілення хворих. І хвороба відступила.

Тоді і сам Кипріян увірував у сили Господні й став християнином. Пізніше він став священником, а згодом — навіть єпископом. Разом з Юстиною вони поширювали християнське вчення. Саме за це і були засуджені до мученицької смертної кари в часи переслідування християн.

Як допомагає молитва Кипріяна від чародійства: пояснення церкви

У день святих Кипріяна та Юстини заведено піти до церкви та помолитися за святих. Молитва Кипріяна, що була складена самим святим Кипріяном допомагає людям повернути надію, рятує від відчаю, безсилля та тяжких думок. Молитва допомагає вірянам очистити думки, підняти дух та знайти надію. Також молитва важлива для тих, хто хоче розкаятися. Якщо бажав зла комусь, молитва допоможе очиститися від лихих думок та віднайти рівновагу.