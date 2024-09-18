Переведення годинників на зимовий час 2024: чи будуть змінювати час в Україні

Чи будуть переводити годинник на зимній час в Україні в 2024 році

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Чи будуть переводити годинник восени 2024 року

У липні 2024 року Рада ухвалила законопроєкт, який скасовує переведення годинника на літній та зимовий час. Тож у жовтні цього року перейдемо на час, який вже не змінюватиметься надалі.

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Навіщо переводять годинник

Традиція переводити годинник на літній та зимовий час виникла з метою економії електроенергії. Насправді годинники переводять на літній час, а потім назад. Зимовий же вважається справжнім правильним відліком часу.

Зараз ведеться дискусія щодо раціональності та шкоди від переведення годинників. Існує думка, що це погано впливає на здоров’я людей через порушення біоритмів. Тому багато країн відмовляються від звичаю переводити час. Україна долучилася до цих країн. І з наступного року, 2025-го, українці більше не переводитимуть годинники.

Коли змінюють час на зимовий в Україні

Цьогоріч переводити годинники в Україні будемо в ніч із 26 на 27 жовтня. Офіційно час переводять о 4:00 ранку за київським часом. Цієї осені переводити час на годину назад будемо востаннє.

Раніше в Україні годинник переводили двічі на рік, восени і весною. В останню неділю жовтня переходили на зимовий час, на годину назад. А в останню неділю березня стрілки годинника переводили на годину вперед. За новим законом перехід на літній час скасовано. Отож весною переведення годинника вже не планується.