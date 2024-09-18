Перевод часов на зимнее время 2024: будут ли менять время в Украине

Будут ли переводить часы на зимнее время в Украине в 2024 году

Фото: Pixabay

Будут ли переводить часы осенью 2024 года

В июле 2024 года Рада приняла законопроект, отменяющий перевод часов на летнее и зимнее время. Поэтому в октябре этого года перейдем на время, которое уже не будет меняться в дальнейшем.

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Зачем переводят часы

Традиция переводить часы на летнее и зимнее время возникла с целью экономии электроэнергии. На самом деле, часы переводят на летнее время, а потом обратно. Зимнее – считается настоящим правильным отсчетом времени.

Сейчас ведется дискуссия по поводу рациональности и вреда от перевода часов. Есть мнение, что это плохо влияет на здоровье людей из-за нарушения биоритмов. Поэтому многие страны отказываются от обычая переводить время. Украина присоединилась к этим странам. И со следующего года, 2025-го, украинцы больше не будут переводить часы.

Когда меняют время на зимнее в Украине

В этом году переводить часы в Украине будем в ночь с 26 на 27 октября. Официально время переводят в 4:00 утра по киевскому времени. Этой осенью переводить время на час назад будем в последний раз.

Ранее в Украине часы переводили дважды в год, осенью и весной. В последнее воскресенье октября переходили на зимнее время, на час назад. А в последнее воскресенье марта стрелки часов переводили на час вперед. По новому закону переход на летнее время отменен. Так что весной перевод часов уже не планируется.