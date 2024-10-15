Календарь церковных праздников на ноябрь 2024: какие праздники будем отмечать в ноябре

Когда отмечать церковные праздники в ноябре по новому календарю

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С принятием в Украине нового церковного календаря многие праздники сместились на 13 дней раньше. В этом году некоторые праздники впервые отмечались в новой дате. Рассказываем подробно, какие праздники ждут нас в ноябре и когда правильно их праздновать по новому календарю.

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1 ноября Кузьмы и Демьяна. В этот день православная церковь чествует христианских мучеников Косму и Дамиана. Арабские братья-близнецы были милосердными врачами и бесплатно лечили бедных и бездомных. Врачуя, они обращали людей в христианскую веру. За это были замучены и казнены во времена гонений на христиан. Ранее праздник приходился на 14 ноября.

6 ноября почитается память преподобного Луки Печерского. Он был монахом Киево-Печерского монастыря. Там находятся его мощи. Ранее отмечался 19 ноября.

8 ноября – Собор архангела Михаила, главный из праздников в честь ангелов. Архангел Михаил считается командующим Божьей армией ангелов, покровителем воинов. Очень почитается в Украине, ведь именно он – символ нашей столицы. Раньше праздник отмечали 21 ноября.

9 ноября православная церковь в Украине чествует икону Божией Матери "Скоропослушница". Икона одна из древнейших изображений Богоматери, считается чудотворной.

11 ноября – чтят память святого мученика Виктора. Ранее отмечали 24 ноября. Святой Виктор служил в войске Марка Аврелия. Был приговорен к мученической смерти за христианскую веру.

13 ноября – день святого Иоанна Златоустого. Он был епископом Константинопольским, считается одним из трех Отцов православной церкви.

14 ноября чествуются апостол Филипп, один из 12 апостолов Иисуса, и святитель Григорий Палама.

15 ноября христиане чтят память Паисия Величковского. Также в этот день почитают святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива.

16 ноября – день святого евангелиста Левия Матфея, одного из 12 учеников Иисуса Христа.

18 ноября – день памяти святых Платона и Романа. Оба были христианами и приняли мученическую смерть во время гонений на христиан.

19 ноября – день памяти святого Авдия. По религиозным преданиям, мужчина жил во времена гонений на христиан и помогал верующими. Некоторых он прятал в пещерах и приносил им еду. Также в этот день почитается святой Варлаам Печерский – первый настоятель Печерского монастыря.

20 ноября – годовщина смерти преподобного Григория Декаполита.

21 ноября – великий христианский праздник – Введение. Праздник отмечает событие приведения святой Девы Марии родителями в храм для служения Богу.

22 ноября – день святого Ярополка Изяславича, князя Владимира-Волынского

24 ноября – православная церковь чтит память великомученицы Екатерины Александрийской. Это день преподобного Меркурия Печерского и преподобного Меркурия Черниговского.

25 ноября – священномученика Климента. Его молитвами в Крыму открылся источник питьевой воды, которой так не хватало. Источник был засыпан при большевистской власти.

27 ноября – день великомученика Иакова Персиянина, он был персидским христианином, подвергнутым мученической смерти за христианскую веру.

28 ноября – почитается преподобномученик и исповедник Стефан Новый.

29 ноября – день преподобного Нектария Печерского, который был монахом Печерского монастыря.

30 ноября – апостола Андрея Первозванного, первого ученика, последовавшего за Иисусом Христом, позже стал первым византийским епископом. В своих проповедных путешествиях апостол посетил киевские холмы, поставил там крест и предсказал появление могущественного города на этих землях.