День благодарения – 2024: что это за праздник, дата и традиции

День благодарения – история праздника, что значит, где и как его празднуют

Фото: depositphotos.com

День благодарения – праздник с продолжительной историей во многих странах мира. В каждой культуре такой праздник знаменует окончание сельскохозяйственных работ, поэтому принято благодарить природу и Бога за урожай и достижения. Очевидно, что праздник имеет тысячелетние корни и уходит в начало задолго до христианства. В каждой стране есть свои древние национальные традиции празднования. Цель праздника – это благодарность Богу, честь труда и всеобщее единение семей.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Когда День благодарения в 2024 году

Очень часто День благодарения ассоциируется с американцами, их праздник очень популяризирован через кино и телевидение. В США день благодарения всегда отмечается в последний четверг ноября. В этом году приходится на 24 ноября. Для американцев это большой национальный праздник.

Что означает День благодарения: история праздника

День благодарения основали первые переселенцы из Англии, приплывшие в Америку строить новую жизнь. Первое время для отцов-пилигримов было очень тяжелым. Новая земля встретила их тяжелыми условиями, болезнями, дикими зверями. Новым американцам удалось выжить за счет помощи местного населения – индейцев. Они помогли приспособиться к условиям, научили вести быт и охотиться. Преодолев тяжелую зиму и собрав первый урожай, американцы решили устроить праздник в честь своей благодарности индейцам и Богу.

Позже к празднованию присоединилась политика. День благодарения объединил тогда еще самостоятельные колонии, таким образом образуя национальную общую традицию. Статус официального праздника и выходного дня установил в 1863 году при своем президентстве Авраам Линкольн.

Как отмечают День благодарения в мире

В Украине

В Украине День благодарения официально не отмечается. В 2023 году зарегистрировали законопроект о введении официального Дня благодарения в Украине.

В народной традиции существует праздник Обжинки, который отмечается 15 августа и знаменует конец жатвы. К празднику готовят венки из колосьев и несут их освящать в церковь вместе с фруктами и другими плодами урожая.

В США

Праздник благодарения в США имеет грандиозный масштаб. В Нью-Йорке устраивается большое шествие, похожее на карнавал. Главным элементом являются большие надувные игрушки. Накануне проходит целая церемония по их надуванию. Американцы традиционно собираются всей семьей вместе с друзьями за праздничным обедом, где обмениваются словами благодарности. Среди главных символов праздника – тыквенный пирог, большая запеченная индейка и фрукты, особенно виноград.

В Канаде

Канада празднует День благодарения во второй понедельник октября, ведь из-за более холодного климата урожай там собирали раньше. Праздник имеет свою историю, но суть его заключается также в благодарности Богу за урожай. Стиль праздника подобен американскому: все семьи собираются вместе, едят тыквенный пирог и выражают свою благодарность. Но канадцы еще любят проводить праздник на природе, поэтому часто устраивают кемпинг в этот День благодарения. Существует уникальная традиция соревноваться в поедании индейки, победитель получает титул – короля индейки.

В Германии

Праздник благодарения отмечают в первое воскресенье октября. Он имеет древнюю историю, его обычаи уходят корнями еще к римской империи. Основанный на языческих обрядах праздник благодарения крепко врос в католические традиции. В Германии проходит особая служба к этому дню. Церкви украшают колосьями, плодами и венками, которые готовят заранее. Плоды урожая освящают и кладут перед алтарем.

Какие блюда готовят на День благодарения

Существуют классические традиционные блюда, которые подают к праздничному столу на День благодарения. Среди них:

Индейка запеченная, или фаршированная

Тыквенные пироги

Клюквенный соус

Блюда из кукурузы

Виноград и другие фрукты

Яблочный сидр и клюквенный пунш

В Украине к празднику всегда выпекали пироги из муки нового урожая.