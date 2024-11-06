День благодарения – 2024: что это за праздник, дата и традиции
День благодарения – праздник с продолжительной историей во многих странах мира. В каждой культуре такой праздник знаменует окончание сельскохозяйственных работ, поэтому принято благодарить природу и Бога за урожай и достижения. Очевидно, что праздник имеет тысячелетние корни и уходит в начало задолго до христианства. В каждой стране есть свои древние национальные традиции празднования. Цель праздника – это благодарность Богу, честь труда и всеобщее единение семей.
Когда День благодарения в 2024 году
Очень часто День благодарения ассоциируется с американцами, их праздник очень популяризирован через кино и телевидение. В США день благодарения всегда отмечается в последний четверг ноября. В этом году приходится на 24 ноября. Для американцев это большой национальный праздник.
Что означает День благодарения: история праздника
День благодарения основали первые переселенцы из Англии, приплывшие в Америку строить новую жизнь. Первое время для отцов-пилигримов было очень тяжелым. Новая земля встретила их тяжелыми условиями, болезнями, дикими зверями. Новым американцам удалось выжить за счет помощи местного населения – индейцев. Они помогли приспособиться к условиям, научили вести быт и охотиться. Преодолев тяжелую зиму и собрав первый урожай, американцы решили устроить праздник в честь своей благодарности индейцам и Богу.
Позже к празднованию присоединилась политика. День благодарения объединил тогда еще самостоятельные колонии, таким образом образуя национальную общую традицию. Статус официального праздника и выходного дня установил в 1863 году при своем президентстве Авраам Линкольн.
Как отмечают День благодарения в мире
В Украине
В Украине День благодарения официально не отмечается. В 2023 году зарегистрировали законопроект о введении официального Дня благодарения в Украине.
В народной традиции существует праздник Обжинки, который отмечается 15 августа и знаменует конец жатвы. К празднику готовят венки из колосьев и несут их освящать в церковь вместе с фруктами и другими плодами урожая.
В США
Праздник благодарения в США имеет грандиозный масштаб. В Нью-Йорке устраивается большое шествие, похожее на карнавал. Главным элементом являются большие надувные игрушки. Накануне проходит целая церемония по их надуванию. Американцы традиционно собираются всей семьей вместе с друзьями за праздничным обедом, где обмениваются словами благодарности. Среди главных символов праздника – тыквенный пирог, большая запеченная индейка и фрукты, особенно виноград.
В Канаде
Канада празднует День благодарения во второй понедельник октября, ведь из-за более холодного климата урожай там собирали раньше. Праздник имеет свою историю, но суть его заключается также в благодарности Богу за урожай. Стиль праздника подобен американскому: все семьи собираются вместе, едят тыквенный пирог и выражают свою благодарность. Но канадцы еще любят проводить праздник на природе, поэтому часто устраивают кемпинг в этот День благодарения. Существует уникальная традиция соревноваться в поедании индейки, победитель получает титул – короля индейки.
В Германии
Праздник благодарения отмечают в первое воскресенье октября. Он имеет древнюю историю, его обычаи уходят корнями еще к римской империи. Основанный на языческих обрядах праздник благодарения крепко врос в католические традиции. В Германии проходит особая служба к этому дню. Церкви украшают колосьями, плодами и венками, которые готовят заранее. Плоды урожая освящают и кладут перед алтарем.
Какие блюда готовят на День благодарения
Существуют классические традиционные блюда, которые подают к праздничному столу на День благодарения. Среди них:
- Индейка запеченная, или фаршированная
- Тыквенные пироги
- Клюквенный соус
- Блюда из кукурузы
- Виноград и другие фрукты
- Яблочный сидр и клюквенный пунш
В Украине к празднику всегда выпекали пироги из муки нового урожая.