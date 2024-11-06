День подяки – 2024: що це за свято, дата та традиції

День подяки – історія свята, що воно означає, де та як його святкують

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День подяки – свято з тривалою історією в багатьох країнах світу. В кожній культурі таке свято знаменує закінчення сільськогосподарських робіт, тому заведено дякувати природі та Богу за врожай та досягнення. Очевидно, що свято має тисячолітнє коріння і сягає початку задовго до християнства. В кожній країні присутні свої древні національні традиції святкування. Мета свята – це подяка Богу, вшанування праці та загальне єднання родин.

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Коли День подяки у 2024 році

Дуже часто День подяки асоціюється з американцями, їх свято є дуже популяризованим через кіно та телебачення. В США день подяки завжди святкується в останній четвер листопада. Цього року припадає на 24 листопада. Для американців це велике національне свято.

Що означає День подяки: історія свята

День подяки заснували перші переселенці з Англії, що припливли до Америки будувати нове життя. Перший час для отців-пілігрімів був дуже важким. Нова земля зустріла їх важкими умовами, хворобами, дикими звірами. Новим американцям вдалося вижити завдяки допомозі місцевого населення – індіанців. Вони допомогли прилаштуватися до умов, навчили вести побут та полювати. Подолавши важку зиму та зібравши перший врожай, американці вирішили влаштувати свято на честь своєї вдячності індіанцям та Богу.

Пізніше до святкування долучилася політика. День подяки об’єднав тоді ще самостійні колонії, таким чином утворюючи національну спільну традицію. Статус офіційного свята та вихідного дня встановив 1863 року за свого президентства Авраам Лінкольн.

Як святкують День подяки у світі

В Україні

В Україні День подяки офіційно не святкується. У 2023 році зареєстрували законопроєкт про запровадження офіційного Дня подяки в Україні.

В народній традиції існує свято Обжинки, що святкується 15 серпня і знаменує кінець жнив. До свята готують вінки з колосків та несуть їх освячувати до церкви разом із фруктами та іншими плодами урожаю.

У США

Свято подяки в США має грандіозний масштаб. В Нью-Йорку влаштовується велика хода, схожа на карнавал. Головним елементом є великі надувні іграшки. Напередодні відбувається ціла церемонія з їх надування. Американці традиційно збираються усією родиною разом із друзями за святковим обідом, де обмінюються словами подяки. Серед головних символів свята – гарбузовий пиріг, велика запечена індичка та фрукти, а особливо виноград.

В Канаді

Канада святкує День подяки в другий понеділок жовтня, адже через холодніший клімат врожай там збирали раніше. Свято має свою історію, але суть його полягає так само у вшануванні та подяці Богу за врожай. Стиль свята подібний до американського: усі родини збираються разом, їдять гарбузовий пиріг і висловлюють свою вдячність. Але канадці ще полюбляють проводити свято на природі, тому влаштовують кемпінг у День подяки. Існує унікальна традиція змагатися у поїданні індички, переможець отримує титул – короля індички.

В Німеччині

Свято подяки святкують у першу неділю жовтня. Воно має древню історію, його звичаї сягають корінням ще до римської імперії. Засноване на язичницьких обрядах, свято подяки міцно вросло в католицькі традиції. В Німеччині відбувається особлива служба до цього дня. Церкви прикрашають колосками, плодами та вінками, що готують заздалегідь. Плоди врожаю освячують та кладуть перед вівтарем.

Які страви готують на День подяки

Існують класичні традиційні страви, що подають до святкового столу на День подяки. Серед них:

Індичка запечена, або фарширована

Гарбузові пироги

Журавлиний соус

Страви з кукурудзи

Виноград та інші фрукти

Яблучний сидр та журавлиний пунш

В Україні до свята завжди випікали пироги з борошна нового врожаю.