Коли Чорна п'ятниця 2024 в Україні, історія цього дня та в яких магазинах будуть знижки

Що таке Чорна п’ятниця та звідки вона взялася

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Чорна п’ятниця – день тотальних знижок, що завжди випадає на п’ятницю наприкінці листопада.

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Чорна п'ятниця в Україні: дата 2024

Цього року Чорна п’ятниця в Україні припадає на 29 листопада. Ідея глобального розпродажу була запроваджена як один день, але зараз день знижок може тривати і три дні або навіть цілий тиждень. Це залежить від пропозицій кожної торгівельної мережі.

Історія Чорної п'ятниці – звідки з'явився день знижок

Black Fiday, тобто Чорна п’ятниця, прийшла до нас з Америки. Саме там вигадали свято розпродажів, що поширилося по всьому світу. День знижок започаткували ще в ХІХ столітті. Вибрали п’ятницю одразу після Дня подяки, що святкують в США в четвер між 23 та 29 листопада.

Дуже часто Чорна п’ятниця продовжується ще й в суботу та неділю, а в інтернет-магазинах іноді й у понеділок. І його вже традиційно називають кіберпонеділком.

Знижки можуть складати від 5% до 90%, залежно від магазину та товарів. Але слід бути уважними, адже деякі мережі анонсують знижки, а насправді ціни лишаються такими, як і раніше.

Чорна п'ятниця в магазинах України: коли та де будуть знижки

В Україні Black Friday традиційно триває тиждень. Багато мереж анонсували початок розпродажів з 24 листопада.

Мережа техніки Comfy запланувала початок Чорної п’ятниці від 20 листопада.

Магазини Епіцентр оголосили про розпродажі протягом кількох днів від 29 листопада.

В АЛЛО Чорна п’ятниця проходитиме з 17 по 26 листопада.

Розпродаж і знижки у Цитрусі розпочнуться з 25 листопада.

Чорна п’ятниця в магазинах Розетка — з 29 листопада.

Ювелірний бренд Minimal дарує знижки з 18 листопада до 1 грудня.

Notino анонсує тиждень знижок з 25 листопада до 1 грудня.

Мережа GEPUR проводитиме розпродажі з 20 по 26 листопада.

Розпродаж Black Friday в INTERTOP проходитиме у мобільному застосунку, на сайті та в магазинах мережі з 29 листопада.