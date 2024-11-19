Церковний календар на грудень 2024: нові дати Різдвяних свят

Які християнські свята відзначатимуть в Україні у грудні

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Місяць грудень завжди просочений веселою атмосферою зимових свят та різдвяним настроєм. Окрім довгоочікуваного свята Миколая та Різдва Христового, за церковним календарем у грудні ще чимало важливих дат.

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Календар церковних свят на грудень 2024: нові дати

1 грудня – Пророка Наума, праведного Філарета Милостивого.

2 грудня – Пророка Авакума, преподобної Афанасії, самітників Печерських, преподобного Олексія Карпаторуського.

3 грудня – Пророка Софонії, преподобного Іоана Мовчальника.

4 грудня – Великомучениці Варвари і мучениці Юліанії, преподобного Іоана Дамаскіна.

5 грудня – Преподобного Сави Освяченого.

6 грудня – Святителя Миколая Чудотворця Мирлікійського.

7 грудня – Святителя Амвросія Медіоланського, преподобного Іоана Печерського.

8 грудня – Апостолів із 70-ти: Сосфена, Аполлоса, Кифи, Тихика, Епафродита, Кесарія та Онисифора, мучениці Анфіси в Римі.

9 грудня – Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці, пророчиці Анни, матері пророка Самуїла.

10 грудня – Святителя Іосафата, єпископа Білгородського, Блаженного Стефана і блаженної Ангеліни, правителів Сербських.

11 грудня – Пророка Даниїла Стовпника, преподобного Никона Печерського, преподобного Луки Стовпника.

12 грудня – Святителя Спиридона, єпископа Тримифунтського, чудотворця, священномученика Олександра, єпископа Єрусалимського.

13 грудня – Преподобного Аркадія Новоторзького, преподобного Мардарія Печерського, Мучеників Євстратія, Євгенія, Ореста та інших, мучениці Лукії, преподобного Арсенія.

14 грудня – Мучеників Фірса, Левкія і Калиника, мучеників Филимона, Апполонія, Аріана, Феотиха

15 грудня – Святих праотців, Святителя Стефана сповідника, архієпископа Сурозького, Собор Кримських святих, Преподобного Павла Латрійського.

16 грудня – Пророка Аггея, блаженної цариці Феофанії.

17 грудня – Пророка Даниїла та трьох отців Ананії, Азарії та Мисаїла.

18 грудня – Мученика Севастіана та воїнів його: Никострата скарбника, дружини його Зої, Касторія, Транквилінна, пресвітера, синів його Маркеліна та Марка, преподобного Михаїла сповідника.

19 грудня – Мученика Воніфатія, преподобного Іллі Муромця Печерського, мучеників Тимофія і Полієвкта.

20 грудня – Священномученика Ігнатія Богоносця, преподобного Ігнатія Києво-Печерського, святителя Даниїла, архієпископа Сербського.

21 грудня – Мучениці Юліанії, святителя Петра, митрополита Київського.

22 грудня – Святих отців, Великомучениці Анастасії Узорішительниці.

23 грудня – Мучеників на Криті: Феодула, Саторнина, Європа, Геласія. Преподобного Павла, єпископа Неокесарійського.

24 грудня – Надвечір'я Різдва Христового. Преподобномучениці Євгенії та Клавдії, преподобного Кукші Одеського.

25 грудня – Різдво Христове.

26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці.

27 грудня – Апостола першомученика та архідиякона Стефана, Преподобного Феодора Начертанного, сповідника.

28 грудня – Апостола із 70-ти Никанора. Мучеників 20 000, що в Нікомидії були спалені, Мучениці Агафії, Домни, Феофіли.

29 грудня – Праведного Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, брата Господнього, Преподобного Іова Манявського, Преподобних Марка, Феофіла та Іоана Печерських.

30 грудня – Апостола із 70-ти Тимона, мучениці Анисі, Преподобної Феодори Кесарійської, Преподобної Феодори.

31 грудня – Віддання свята Різдва Христового, Преподобної Меланії Римської, святителя Петра Могили, митрополита Київського.

Великі свята у грудні 2024 року

У грудні починається цикл зимових свят. На Бойківщині вважали початком Різдвяних свят Введення. В народі його називають "перша коляда". У більш осучасненому календарі початком свят зимового циклу вважається день святого Миколая. Святий Миколай фактично є символом Різдва в Україні. Він дарує подарунки та створює загадкову атмосферу.

На Буковині зберігся звичай розпочинати колядувати на Варвари. Діти вивчали нові колядки, з якими будуть ходити від хати до хати на Різдво. Вважалося, що у кожен двір мала бути інша колядка, це до щастя.

Не менш важливим святом в грудні є Святвечір, що передує Різдву. Традиції Святого вечора сягають глибоко в давнину і є важливим етнокультурним кодом українців.

Найважливішим є Різдво Христове – одне з найбільших свят у церковному та народному календарі.

Піст у грудні 2024: коли можна їсти рибу

Різдвяний піст або Пилипівка, в Україні розпочався 15 листопада. Піст триває 40 днів до 24 грудня. Всі дні у цей період пісні, за церковними традиціями вживати їжу тваринного походження заборонено і в сам Святий вечір також.

Але є дні послаблення посту. У день святого Миколая, 6 грудня, можна вживати рибу. Також рибу можна вживати у суботу та неділю до 20 грудня. З 20 по 24 грудня піст є суворим, не можна вживати навіть олію, дозволено лише сухоїдіння.

Протягом усього посту вживати їжу з олією дозволяється у вівторок та четвер. З 25 січня можна вживати будь-які страви оскільки піст вже закінчився.