Церковный календарь на декабрь 2024: новые даты Рождественских праздников

Какие христианские праздники будут отмечать в Украине в декабре

Фото: Pixabay

Месяц декабрь всегда пропитан веселой атмосферой зимних праздников и рождественским настроением. Кроме долгожданного праздника Николая и Рождества, по церковному календарю в декабре еще немало важных дат.

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Календарь церковных праздников на декабрь 2024: новые даты

1 декабря – Пророка Наума, праведного Филарета Милостивого.

2 декабря – Пророка Аввакума, преподобной Афанасии, затворников Печерских, преподобного Алексея Карпаторусского.

3 декабря – Пророка Софонии, преподобного Иоанна Молчальника.

4 декабря – Великомученицы Варвары и мученицы Юлиании, преподобного Иоанна Дамаскина.

5 декабря – Преподобного Саввы Освященного.

6 декабря – Святителя Николая Чудотворца Мирликийского.

7 декабря – Святителя Амвросия Медиоланского, преподобного Иоанна Печерского.

8 декабря – Апостолов из 70-ти: Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Эпафродита, Кесария и Онисифора, мученицы Анфисы в Риме.

9 декабря – Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, пророчицы Анны, матери пророка Самуила.

10 декабря – Святителя Иосафата, епископа Белгородского, блаженного Стефана и блаженной Ангелины, правителей Сербских.

11 декабря – Пророка Даниила Столбника, преподобного Никона Печерского, преподобного Луки Столбника.

12 декабря – Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца, священномученика Александра, епископа Иерусалимского.

13 декабря – Преподобного Аркадия Новоторжского, преподобного Мардария Печерского, мучеников Евстратия, Евгения, Ореста и других, мученицы Лукии, преподобного Арсения.

14 декабря – Мучеников Фирса, Левкия и Калиника, мучеников Филимона, Апполония, Ариана, Феотиха

15 декабря – Святых праотцов, Святителя Стефана исповедника, архиепископа Сурожского, Собор Крымских святых, преподобного Павла Латрийского.

16 декабря – Пророка Аггея, блаженной царицы Феофании.

17 декабря – Пророка Даниила и трех отцов Анании, Азарии и Мисаила.

18 декабря – Мученика Севастиана и воинов его: Никострата казначея, жены его Зои, Кастория, Транквилинна, пресвитера, сыновей его Маркелина и Марка, преподобного Михаила исповедника.

19 декабря – Мученика Онифатия, преподобного Ильи Муромца Печерского, мучеников Тимофея и Полиевкта.

20 декабря – Священномученика Игнатия Богоносца, преподобного Игнатия Киево-Печерского, святителя Даниила, архиепископа Сербского.

21 декабря – Мученицы Юлиании, святителя Петра, митрополита Киевского.

22 декабря – Святых отцов, Великомученицы Анастасии Узорешительницы.

23 декабря – Мучеников на Крите: Феодула, Саторнина, Европа, Геласия. Преподобного Павла, епископа Неокесарийского.

24 декабря – Рождественский Сочельник. Преподобномученицы Евгении и Клавдии, преподобного Кукши Одесского.

25 декабря – Рождество Христово.

26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы.

27 декабря – Апостола первомученика и архидьякона Стефана, Преподобного Феодора Начертанного, исповедника.

28 декабря – Апостола из 70-ти Никанора. Мучеников 20 тысяч, что в Никомидии были сожжены, Мученицы Агафьи, Домны, Феофилы.

29 декабря – Праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня, Преподобного Иова Манявского, Преподобных Марка, Феофила и Иоанна Печерских.

30 декабря – Апостола из 70-ти Тимона, мученицы Аниси, Преподобной Феодоры Кесарийской, Преподобной Феодоры.

31 декабря – Предание праздника Рождества Христова, Преподобной Мелании Римской, святителя Петра Могилы, митрополита Киевского.

Большие праздники в декабре 2024 года

В декабре начинается цикл зимних праздников. В Бойковщине считали началом Рождественских праздников праздник Введения. В народе его называют "первая коляда". В более осовремененном календаре началом праздников зимнего цикла считается день святого Николая. Святой Николай фактически является символом Рождества в Украине. Он дарит подарки и создает загадочную атмосферу праздника.

На Буковине сохранился обычай начинать колядовать на праздник Варвары. Дети изучали новые колядки, с которыми будут ходить от дома в дом на Рождество.

Не менее важным праздником в декабре является Сочельник, предшествующий Рождеству. Традиции Святого вечера уходят глубоко в древность и являются важным этнокультурным кодом украинцев.

Важнейшим является Рождество Христово – один из самых больших праздников в церковном и народном календаре.

Пост в декабре 2024 года: когда можно есть рыбу

Рождественский пост в Украине начался 15 ноября. Пост длится 40 дней до 24 декабря. Все дни в этот период постные, по церковным традициям употреблять пищу животного происхождения запрещено и в сам Святой вечер тоже.

Но есть дни послабления поста. В день святого Николая, 6 декабря, можно есть рыбу. Также рыбу можно есть в субботу и воскресенье до 20 декабря. С 20 по 24 декабря пост очень строг, нельзя употреблять даже масло, разрешено только сухое питание.

На протяжении всего поста употреблять еду с маслом можно по вторникам и четвергам. С 25 января можно употреблять любые блюда, поскольку пост уже закончился.