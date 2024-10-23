Что подарить на Николая – 2024: подборка креативных подарков детям
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Праздник Николая очень важен для маленьких украинцев. Ведь каждый надеется, что получит под подушку не лозину, а желанный подарок. Что подарить малышу лучше всего знают родители, ведь нужно учитывать предпочтения ребенка. Иногда и родителям бывает тяжело подобрать подарок, который впечатлит, тогда они подсматривают в письма, что дети пишут Николаю.
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Подарки для девочки на Николая
- Хорошим подарком для девочки будет кукольный домик. Размеры следует выбирать в зависимости от места в детской комнате. Но играть с игрушечной мебелью, рассаживать своих куколок в игрушечном зале или кухне – забава для девочек на все времена.
- Набор для творчества – подарок не только для развлечения, но и для развития. Сейчас их очень много, и с пластилином, и с красками, и с пайетками, на любой вкус. Также это могут быть наборы с детской косметикой.
- Не менее интересны для девочек конструкторы. Если ребенок постарше, можно подарить 3D конструктор для сбора вместе с семьей.
- Наборы для плетения. Магазины предлагают множество интересных наборов для создания браслетов, сережек и т.д.
- Цветущий карандаш отлично дополнит любой подарок. Этот чудо-карандаш содержит в основе семена, которые можно посадить в горшок на подоконнике и вырастить собственные пряности. Такой подарок еще и развивает наблюдательность и любовь к природе.
- Детский фотоаппарат, что делает пленочные фотографии мгновенно. Сделать несколько фото себе или подружкам, распечатать на встроенном термопринтере или сбросить в цифровом формате на телефон – это все функции маленького и недорогого гаджета.
Интересные подарки для мальчиков на праздник Николая
- Для мальчика вечным подарком будет техника на радиоуправлении. Если у него уже есть такая, можно подарить лодку или самолет, или квадроцикл.
- К всегда актуальным подаркам относятся наборы Лего. Сложность и количество элементов следует подбирать, учитывая возраст ребенка. Для этого есть пометки на самих конструкторах.
- Конструктор на солнечной батарее – интересный подарок, который увлечет внимание мальчика. В комплекте панель с солнечной батареей и детали для создания нескольких фигурок. Фигурки "оживают" благодаря источнику питания.
- Набор инструментов юного мастера должен иметь каждый мальчик. Это любопытно, а также полезно.
Подарки для подростков
- Для детей постарше подойдут настольные игры, для времяпрепровождения вместе с семьей или друзьями.
- Для подростков также актуальны походы на необычные развлечения типа лазерных боев, боулинг или квест-комнаты.
- Интересными могут быть часы, наушники и т.п.
- Билеты на концерт любимого исполнителя или группы.
Универсальные подарки для детей
- Мягкая игрушка любимого героя подойдет и большим, и маленьким.
- Набор юного химика будет интересен как девочке, так и мальчику.
- Ручной микроскоп для изучения окружающей среды.
- Тематический светильник-ночник с фигурками любимого героя или галактикой, который будет создавать атмосферу в комнате.
Чтобы выбрать подарок, который понравится, учтите интересы ребенка. К примеру, если он интересуется рисованием, то картина по номерам или мини-мольберт могут быть хорошей инвестицией в развитие хобби. Другой вариант – выбирать подарок для развития навыков. Или узнать о любимых героях и подарить то, чем ребенок увлекается.