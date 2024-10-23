Что подарить на Николая – 2024: подборка креативных подарков детям
Фото: depositphotos.com
Содержание:
  1. Подарки для девочки на Николая
  2. Интересные подарки для мальчиков на праздник Николая
  3. Подарки для подростков
  4. Универсальные подарки для детей

Праздник Николая очень важен для маленьких украинцев. Ведь каждый надеется, что получит под подушку не лозину, а желанный подарок. Что подарить малышу лучше всего знают родители, ведь нужно учитывать предпочтения ребенка. Иногда и родителям бывает тяжело подобрать подарок, который впечатлит, тогда они подсматривают в письма, что дети пишут Николаю.

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Подарки для девочки на Николая

  • Хорошим подарком для девочки будет кукольный домик. Размеры следует выбирать в зависимости от места в детской комнате. Но играть с игрушечной мебелью, рассаживать своих куколок в игрушечном зале или кухне – забава для девочек на все времена.
  • Набор для творчества – подарок не только для развлечения, но и для развития. Сейчас их очень много, и с пластилином, и с красками, и с пайетками, на любой вкус. Также это могут быть наборы с детской косметикой.
  • Не менее интересны для девочек конструкторы. Если ребенок постарше, можно подарить 3D конструктор для сбора вместе с семьей.
  • Наборы для плетения. Магазины предлагают множество интересных наборов для создания браслетов, сережек и т.д.
  • Цветущий карандаш отлично дополнит любой подарок. Этот чудо-карандаш содержит в основе семена, которые можно посадить в горшок на подоконнике и вырастить собственные пряности. Такой подарок еще и развивает наблюдательность и любовь к природе.
  • Детский фотоаппарат, что делает пленочные фотографии мгновенно. Сделать несколько фото себе или подружкам, распечатать на встроенном термопринтере или сбросить в цифровом формате на телефон – это все функции маленького и недорогого гаджета.

Интересные подарки для мальчиков на праздник Николая

  • Для мальчика вечным подарком будет техника на радиоуправлении. Если у него уже есть такая, можно подарить лодку или самолет, или квадроцикл.
  • К всегда актуальным подаркам относятся наборы Лего. Сложность и количество элементов следует подбирать, учитывая возраст ребенка. Для этого есть пометки на самих конструкторах.
  • Конструктор на солнечной батарее – интересный подарок, который увлечет внимание мальчика. В комплекте панель с солнечной батареей и детали для создания нескольких фигурок. Фигурки "оживают" благодаря источнику питания.
  • Набор инструментов юного мастера должен иметь каждый мальчик. Это любопытно, а также полезно.

Подарки для подростков

  • Для детей постарше подойдут настольные игры, для времяпрепровождения вместе с семьей или друзьями.
  • Для подростков также актуальны походы на необычные развлечения типа лазерных боев, боулинг или квест-комнаты.
  • Интересными могут быть часы, наушники и т.п.
  • Билеты на концерт любимого исполнителя или группы.

Универсальные подарки для детей

  • Мягкая игрушка любимого героя подойдет и большим, и маленьким.
  • Набор юного химика будет интересен как девочке, так и мальчику.
  • Ручной микроскоп для изучения окружающей среды.
  • Тематический светильник-ночник с фигурками любимого героя или галактикой, который будет создавать атмосферу в комнате.

Чтобы выбрать подарок, который понравится, учтите интересы ребенка. К примеру, если он интересуется рисованием, то картина по номерам или мини-мольберт могут быть хорошей инвестицией в развитие хобби. Другой вариант – выбирать подарок для развития навыков. Или узнать о любимых героях и подарить то, чем ребенок увлекается.

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