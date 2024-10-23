Что подарить на Николая – 2024: подборка креативных подарков детям

Ищете нестандартные идеи для подарков детям на Николая? Мы подготовили подборку интересных подарков, от которых дети будут в восторге

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Праздник Николая очень важен для маленьких украинцев. Ведь каждый надеется, что получит под подушку не лозину, а желанный подарок. Что подарить малышу лучше всего знают родители, ведь нужно учитывать предпочтения ребенка. Иногда и родителям бывает тяжело подобрать подарок, который впечатлит, тогда они подсматривают в письма, что дети пишут Николаю.

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Подарки для девочки на Николая

Хорошим подарком для девочки будет кукольный домик . Размеры следует выбирать в зависимости от места в детской комнате. Но играть с игрушечной мебелью, рассаживать своих куколок в игрушечном зале или кухне – забава для девочек на все времена.

. Размеры следует выбирать в зависимости от места в детской комнате. Но играть с игрушечной мебелью, рассаживать своих куколок в игрушечном зале или кухне – забава для девочек на все времена. Набор для творчества – подарок не только для развлечения, но и для развития. Сейчас их очень много, и с пластилином, и с красками, и с пайетками, на любой вкус. Также это могут быть наборы с детской косметикой.

– подарок не только для развлечения, но и для развития. Сейчас их очень много, и с пластилином, и с красками, и с пайетками, на любой вкус. Также это могут быть наборы с детской косметикой. Не менее интересны для девочек конструкторы . Если ребенок постарше, можно подарить 3D конструктор для сбора вместе с семьей.

. Если ребенок постарше, можно подарить 3D конструктор для сбора вместе с семьей. Наборы для плетения . Магазины предлагают множество интересных наборов для создания браслетов, сережек и т.д.

. Магазины предлагают множество интересных наборов для создания браслетов, сережек и т.д. Цветущий карандаш отлично дополнит любой подарок. Этот чудо-карандаш содержит в основе семена, которые можно посадить в горшок на подоконнике и вырастить собственные пряности. Такой подарок еще и развивает наблюдательность и любовь к природе.

отлично дополнит любой подарок. Этот чудо-карандаш содержит в основе семена, которые можно посадить в горшок на подоконнике и вырастить собственные пряности. Такой подарок еще и развивает наблюдательность и любовь к природе. Детский фотоаппарат, что делает пленочные фотографии мгновенно. Сделать несколько фото себе или подружкам, распечатать на встроенном термопринтере или сбросить в цифровом формате на телефон – это все функции маленького и недорогого гаджета.

Интересные подарки для мальчиков на праздник Николая

Для мальчика вечным подарком будет техника на радиоуправлении . Если у него уже есть такая, можно подарить лодку или самолет, или квадроцикл.

. Если у него уже есть такая, можно подарить лодку или самолет, или квадроцикл. К всегда актуальным подаркам относятся наборы Лего . Сложность и количество элементов следует подбирать, учитывая возраст ребенка. Для этого есть пометки на самих конструкторах.

. Сложность и количество элементов следует подбирать, учитывая возраст ребенка. Для этого есть пометки на самих конструкторах. Конструктор на солнечной батарее – интересный подарок, который увлечет внимание мальчика. В комплекте панель с солнечной батареей и детали для создания нескольких фигурок. Фигурки "оживают" благодаря источнику питания.

– интересный подарок, который увлечет внимание мальчика. В комплекте панель с солнечной батареей и детали для создания нескольких фигурок. Фигурки "оживают" благодаря источнику питания. Набор инструментов юного мастера должен иметь каждый мальчик. Это любопытно, а также полезно.

Подарки для подростков

Для детей постарше подойдут настольные игры , для времяпрепровождения вместе с семьей или друзьями.

, для времяпрепровождения вместе с семьей или друзьями. Для подростков также актуальны походы на необычные развлечения типа лазерных боев, боулинг или квест-комнаты .

. Интересными могут быть часы, наушники и т.п.

и т.п. Билеты на концерт любимого исполнителя или группы.

Универсальные подарки для детей

Мягкая игрушка любимого героя подойдет и большим, и маленьким.

подойдет и большим, и маленьким. Набор юного химика будет интересен как девочке, так и мальчику.

будет интересен как девочке, так и мальчику. Ручной микроскоп для изучения окружающей среды.

для изучения окружающей среды. Тематический светильник-ночник с фигурками любимого героя или галактикой, который будет создавать атмосферу в комнате.

Чтобы выбрать подарок, который понравится, учтите интересы ребенка. К примеру, если он интересуется рисованием, то картина по номерам или мини-мольберт могут быть хорошей инвестицией в развитие хобби. Другой вариант – выбирать подарок для развития навыков. Или узнать о любимых героях и подарить то, чем ребенок увлекается.