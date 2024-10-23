Що подарувати на Миколая – 2024: добірка креативних подарунків дітям
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Свято Миколая дуже важливе для маленьких українців. Адже кожен сподівається, що отримає під подушку не різочку, а бажаний подарунок. Що подарувати малюку найкраще знають батьки, оскільки треба враховувати вподобання дитини. Іноді і батькам буває важко підібрати подарунок, що вразить, тоді вони підглядають у листи, які діти пишуть до Миколая.
Подарунки для дівчинки на Миколая
- Хорошим подарунком для дівчинки завжди буде ляльковий будиночок. Розміри слід обирати залежно від простору в дитячій кімнаті. Але бавитися іграшковими меблями, розсаджувати своїх лялечок в іграшковій залі або кухні – забава для дівчат на всі часи.
- Набори для творчості – подарунок не лише для розваги, а і для розвитку. Зараз їх сила силенна, і з пластиліном, і з фарбами, і з паєтками, на будь-який смак. Також це можуть бути набори з дитячою косметикою.
- Не менш цікавими для дівчаток є конструктори. Якщо дитина трохи старша, можна подарувати 3D конструктор для збирання разом із родиною.
- Набори для плетіння. Магазини пропонують безліч цікавих наборів для створення власноруч браслетів, сережок та ін.
- Квітучий олівець чудово доповнить будь-який подарунок. Цей чудо-олівець містить в основі насіння, яке можна посадити у горщик на підвіконні та виростити власні прянощі. Такий подарунок ще й розвиває спостережливість та любов до природи.
- Дитячий фотоапарат, що робить плівкові фотографії миттєво. Зробити кілька фото собі чи подружкам, роздрукувати на вбудованому термопринтері чи скинути в цифровому форматі на телефон – це все функції маленького і недорогого гаджета.
Цікаві подарунки для хлопчиків на свято Миколая
- Для хлопчика вічним подарунком буде техніка на радіоуправлінні. Якщо він вже має таку, можна подарувати човен або літак, або квадроцикл.
- До завжди актуальних подарунків належать набори Лего. Складність і кількість елементів слід підбирати враховуючи вік дитини. Для цього є помітки на самих конструкторах.
- Конструктор на сонячній батареї – цікавий подарунок, який захопить увагу хлопчика. В наборі панель із сонячною батареєю та деталі для створення декількох фігурок. Фігурки "оживають" завдяки джерелу живлення.
- Набір інструментів юного майстра мусить мати кожен хлопчик. Це цікаво, а також корисно.
Подарунки для підлітків
- Для дітей старшого віку підійдуть настільні ігри, для проведення часу разом із родиною або друзями.
- Для підлітків також актуальні походи на незвичайні розваги, як от лазерні бої, боулінг або квест-кімнати.
- Цікавими можуть бути годинники, навушники й подібні гаджети.
- Квитки на концерт улюбленого виконавця чи групи.
Універсальні подарунки для дітей
- М’яка іграшка улюбленого героя підійде і великим, і малим.
- Набір юного хіміка зацікавить як дівчинку, так і хлопчика.
- Ручний мікроскоп для вивчення навколишнього середовища.
- Тематичний світильник-нічник із фігурками улюбленого героя чи з галактикою, який буде створювати атмосферу у кімнаті.
Щоб обрати подарунок, який точно сподобається, врахуйте інтереси та зацікавлення дитини. Наприклад, якщо вона цікавиться малюванням, то картина за номерами чи мінімольберт можуть бути чудовою інвестицією в розвиток хобі. Інший варіант – обирати подарунок для розвитку навичок. Або ж дізнатися про улюблених героїв та подарувати те, чим дитина захоплюється.