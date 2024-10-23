Що подарувати на Миколая – 2024: добірка креативних подарунків дітям
Фото: depositphotos.com
Зміст:
  1. Подарунки для дівчинки на Миколая
  2. Цікаві подарунки для хлопчиків на свято Миколая
  3. Подарунки для підлітків
  4. Універсальні подарунки для дітей

Свято Миколая дуже важливе для маленьких українців. Адже кожен сподівається, що отримає під подушку не різочку, а бажаний подарунок. Що подарувати малюку найкраще знають батьки, оскільки треба враховувати вподобання дитини. Іноді і батькам буває важко підібрати подарунок, що вразить, тоді вони підглядають у листи, які діти пишуть до Миколая.

Подарунки для дівчинки на Миколая

  • Хорошим подарунком для дівчинки завжди буде ляльковий будиночок. Розміри слід обирати залежно від простору в дитячій кімнаті. Але бавитися іграшковими меблями, розсаджувати своїх лялечок в іграшковій залі або кухні – забава для дівчат на всі часи.
  • Набори для творчості – подарунок не лише для розваги, а і для розвитку. Зараз їх сила силенна, і з пластиліном, і з фарбами, і з паєтками, на будь-який смак. Також це можуть бути набори з дитячою косметикою.
  • Не менш цікавими для дівчаток є конструктори. Якщо дитина трохи старша, можна подарувати 3D конструктор для збирання разом із родиною.
  • Набори для плетіння. Магазини пропонують безліч цікавих наборів для створення власноруч браслетів, сережок та ін.
  • Квітучий олівець чудово доповнить будь-який подарунок. Цей чудо-олівець містить в основі насіння, яке можна посадити у горщик на підвіконні та виростити власні прянощі. Такий подарунок ще й розвиває спостережливість та любов до природи.
  • Дитячий фотоапарат, що робить плівкові фотографії миттєво. Зробити кілька фото собі чи подружкам, роздрукувати на вбудованому термопринтері чи скинути в цифровому форматі на телефон – це все функції маленького і недорогого гаджета. 

Цікаві подарунки для хлопчиків на свято Миколая

  • Для хлопчика вічним подарунком буде техніка на радіоуправлінні. Якщо він вже має таку, можна подарувати човен або літак, або квадроцикл.
  • До завжди актуальних подарунків належать набори Лего. Складність і кількість елементів слід підбирати враховуючи вік дитини. Для цього є помітки на самих конструкторах.
  • Конструктор на сонячній батареї – цікавий подарунок, який захопить увагу хлопчика. В наборі панель із сонячною батареєю та деталі для створення декількох фігурок. Фігурки "оживають" завдяки джерелу живлення.
  • Набір інструментів юного майстра мусить мати кожен хлопчик. Це цікаво, а також корисно.

Подарунки для підлітків

  • Для дітей старшого віку підійдуть настільні ігри, для проведення часу разом із родиною або друзями.
  • Для підлітків також актуальні походи на незвичайні розваги, як от лазерні бої, боулінг або квест-кімнати.
  • Цікавими можуть бути годинники, навушники й подібні гаджети.
  • Квитки на концерт улюбленого виконавця чи групи.

Універсальні подарунки для дітей

  • М’яка іграшка улюбленого героя підійде і великим, і малим.
  • Набір юного хіміка зацікавить як дівчинку, так і хлопчика.
  • Ручний мікроскоп для вивчення навколишнього середовища.
  • Тематичний світильник-нічник із фігурками улюбленого героя чи з галактикою, який буде створювати атмосферу у кімнаті.

Щоб обрати подарунок, який точно сподобається, врахуйте інтереси та зацікавлення дитини. Наприклад, якщо вона цікавиться малюванням, то картина за номерами чи мінімольберт можуть бути чудовою інвестицією в розвиток хобі. Інший варіант – обирати подарунок для розвитку навичок. Або ж дізнатися про улюблених героїв та подарувати те, чим дитина захоплюється. 

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