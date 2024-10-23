Що подарувати на Миколая – 2024: добірка креативних подарунків дітям

Шукаєте нестандартні ідеї для подарунків дітям на Миколая? Ми підготували добірку цікавих подарунків, від яких діти будуть у захваті

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Свято Миколая дуже важливе для маленьких українців. Адже кожен сподівається, що отримає під подушку не різочку, а бажаний подарунок. Що подарувати малюку найкраще знають батьки, оскільки треба враховувати вподобання дитини. Іноді і батькам буває важко підібрати подарунок, що вразить, тоді вони підглядають у листи, які діти пишуть до Миколая.

Подарунки для дівчинки на Миколая

Хорошим подарунком для дівчинки завжди буде ляльковий будиночок . Розміри слід обирати залежно від простору в дитячій кімнаті. Але бавитися іграшковими меблями, розсаджувати своїх лялечок в іграшковій залі або кухні – забава для дівчат на всі часи.

. Розміри слід обирати залежно від простору в дитячій кімнаті. Але бавитися іграшковими меблями, розсаджувати своїх лялечок в іграшковій залі або кухні – забава для дівчат на всі часи. Набори для творчості – подарунок не лише для розваги, а і для розвитку. Зараз їх сила силенна, і з пластиліном, і з фарбами, і з паєтками, на будь-який смак. Також це можуть бути набори з дитячою косметикою.

– подарунок не лише для розваги, а і для розвитку. Зараз їх сила силенна, і з пластиліном, і з фарбами, і з паєтками, на будь-який смак. Також це можуть бути набори з дитячою косметикою. Не менш цікавими для дівчаток є конструктори . Якщо дитина трохи старша, можна подарувати 3D конструктор для збирання разом із родиною.

. Якщо дитина трохи старша, можна подарувати 3D конструктор для збирання разом із родиною. Набори для плетіння . Магазини пропонують безліч цікавих наборів для створення власноруч браслетів, сережок та ін.

. Магазини пропонують безліч цікавих наборів для створення власноруч браслетів, сережок та ін. Квітучий олівець чудово доповнить будь-який подарунок. Цей чудо-олівець містить в основі насіння, яке можна посадити у горщик на підвіконні та виростити власні прянощі. Такий подарунок ще й розвиває спостережливість та любов до природи.

чудово доповнить будь-який подарунок. Цей чудо-олівець містить в основі насіння, яке можна посадити у горщик на підвіконні та виростити власні прянощі. Такий подарунок ще й розвиває спостережливість та любов до природи. Дитячий фотоапарат, що робить плівкові фотографії миттєво. Зробити кілька фото собі чи подружкам, роздрукувати на вбудованому термопринтері чи скинути в цифровому форматі на телефон – це все функції маленького і недорогого гаджета.

Цікаві подарунки для хлопчиків на свято Миколая

Для хлопчика вічним подарунком буде техніка на радіоуправлінні . Якщо він вже має таку, можна подарувати човен або літак, або квадроцикл.

. Якщо він вже має таку, можна подарувати човен або літак, або квадроцикл. До завжди актуальних подарунків належать набори Лего . Складність і кількість елементів слід підбирати враховуючи вік дитини. Для цього є помітки на самих конструкторах.

. Складність і кількість елементів слід підбирати враховуючи вік дитини. Для цього є помітки на самих конструкторах. Конструктор на сонячній батареї – цікавий подарунок, який захопить увагу хлопчика. В наборі панель із сонячною батареєю та деталі для створення декількох фігурок. Фігурки "оживають" завдяки джерелу живлення.

– цікавий подарунок, який захопить увагу хлопчика. В наборі панель із сонячною батареєю та деталі для створення декількох фігурок. Фігурки "оживають" завдяки джерелу живлення. Набір інструментів юного майстра мусить мати кожен хлопчик. Це цікаво, а також корисно.

Подарунки для підлітків

Для дітей старшого віку підійдуть настільні ігри , для проведення часу разом із родиною або друзями.

, для проведення часу разом із родиною або друзями. Для підлітків також актуальні походи на незвичайні розваги, як от лазерні бої, боулінг або квест-кімнати .

. Цікавими можуть бути годинники, навушники й подібні гаджети.

й подібні гаджети. Квитки на концерт улюбленого виконавця чи групи.

Універсальні подарунки для дітей

М’яка іграшка улюбленого героя підійде і великим, і малим.

підійде і великим, і малим. Набір юного хіміка зацікавить як дівчинку, так і хлопчика.

зацікавить як дівчинку, так і хлопчика. Ручний мікроскоп для вивчення навколишнього середовища.

для вивчення навколишнього середовища. Тематичний світильник-нічник із фігурками улюбленого героя чи з галактикою, який буде створювати атмосферу у кімнаті.

Щоб обрати подарунок, який точно сподобається, врахуйте інтереси та зацікавлення дитини. Наприклад, якщо вона цікавиться малюванням, то картина за номерами чи мінімольберт можуть бути чудовою інвестицією в розвиток хобі. Інший варіант – обирати подарунок для розвитку навичок. Або ж дізнатися про улюблених героїв та подарувати те, чим дитина захоплюється.