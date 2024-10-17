Ідеї подарунків на Новий рік – 2025: що купити близьким до свята

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Як вибрати ідеальний подарунок на Новий рік – 2025

Вибирати подарунки – справа досить непроста. Кожен знає, як щороку морочитися перед новорічними святами. Вітрини магазинів вже у листопаді наповнюються новорічними товарами. Але що подарувати? На це питання слід шукати відповідь, враховуючи, для кого подарунок, вік людини, стать, професію хобі та інтереси. Вдалий подарунок той, що буде особливим. Тут слід проявити винахідливість і вигадати те, що справді буде приємно. Можна подарувати не якусь річ, а емоції, тобто те, що принесе враження і запам’ятається. І це можуть бути квитки на концерт або стрибок із парашутом.

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Ідеї подарунків жінці на Новий рік

Не кожна дівчина захоче стрибати з парашутом, тому серед ідей для подарунків жінці є класичні речі: косметика, парфуми, прикраси. Але не гіршим подарунком буде книга.

Це може бути психологічна література: поради для впевненості в собі, методи роботи над самооцінкою або книжки про побудову стосунків. Сучасний роман, про який усі говорять, або останню книгу Нобелівської лауреатки цього року. Непоганий подарунок і професійна література, залежно від того, чим жінка займається.

До хороших подарунків можна віднести візит до спа-салону, сертифікати до салонів краси, на процедури, абонемент на заняття йогою або чимось подібним. До сучасних подарунків належать і освітні майстер-класи та курси, такі сертифікати також пропонуються.

З небанальних подарунків – цікаві дрібнички: ароматичні свічки із соєвого воску для інтер'єру, капучинатор, масажер гуаша для обличчя, сертифікат в улюблений магазин. Головне у виборі будь-якого подарунка – знати зацікавлення людини, яку ви хочете обдарувати.

Що подарувати чоловіку: добірка новорічних подарунків

Епоха шкарпеток та білизни потроху прямує у минуле. До новорічних свят слід і жінкам проявити винахідливість, щоб порадувати своїх чоловіків. Серед класичних подарунків чоловіку – розкладний ніж або набір ножів, запальничка або винятковий брелок з ім’ям або написом. Для чоловіків також є подарункові косметичні набори та аксесуари, як от браслети. Аксесуари для гаджетів, проєктор, аксесуари для спорту чи щось згідно із зацікавленнями чоловіка теж стануть чудовим подарунком.

Новорічні подарунки сім'ї: добірка ідей

Для родини завжди актуальними лишаються святкові набори солодощів. Також можна подарувати футболки Family Look, тобто однакового дизайну для кожного члена родини або однакові смішні шкарпетки. Порадують і сертифікат на спільний похід до ресторану або на тренінг.

Можливі і корисні подарунки, як побутова техніка або гаджети. Оригінальні фоторамки або композиції з фоторамок. Світильники, набір чашок або настільні ігри для проведення часу разом.

Коли дарують подарунки на Новий рік – 2025

Традиції дарувати подарунки вже налічується кілька тисяч років. Ще в Древньому Єгипті у день зимового сонцестояння обмінювалися подарунками. Традиції святкування Нового року міцно переплітаються з релігійними традиціями. В Європі Новий рік належить до циклу різдвяних свят, там заведено обмінюватися подарунками на Різдво, 25 грудня. В Україні традиційний обмін подарунками відбувається у новорічну ніч із 31 грудня на 1 січня. Подарунки для дітей кладуть під подушку в ніч на Святого Миколая, на 6 грудня.