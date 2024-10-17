Идеи подарков на Новый год – 2025: что купить близким к празднику

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Как выбрать идеальный подарок на Новый год – 2025

Выбирать подарки – дело достаточно непростое. Каждый знает, как каждый год ломать голову перед новогодними праздниками. Витрины магазинов уже в ноябре наполняются новогодними товарами. Но что подарить? На этот вопрос следует искать ответ, учитывая, для кого подарок, возраст человека, пол, профессию хобби и интересы. Удачным будет особенный подарок. Здесь следует проявить изобретательность и придумать, что действительно будет приятно. Можно подарить не какую-нибудь вещь, а эмоции, то есть то, что принесет впечатление и запомнится. И это могут быть билеты на концерт или прыжок с парашютом.

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Идеи подарков женщине на Новый год

Не каждая девушка захочет прыгать с парашютом, потому среди идей для подарков женщине есть классические вещи: косметика, парфюмерия, украшения. Но не худшим подарком будет книга.

Это может быть психологическая литература: советы по уверенности в себе, методы работы над самооценкой или книги о построении отношений. Современный роман, о котором все говорят, или последнюю книгу Нобелевской лауреатки этого года. Неплохой подарок и профессиональная литература, в зависимости от того, чем женщина занимается.

К хорошим подаркам можно отнести визит в спа-салон, сертификаты в салоны красоты, на процедуры, абонемент на занятие йогой или чем-то подобным. К современным подаркам относятся и образовательные мастер-классы и курсы, такие сертификаты также предлагаются.

Из небанальных подарков – интересные мелочи: ароматические свечи из соевого воска для интерьера, капучинатор, массажер гуаша для лица, сертификат в любимый магазин. Главное в выборе любого подарка – знать интерес человека, которого вы хотите одарить.

Что подарить мужчине: подборка новогодних подарков

Эпоха носков и белья понемногу идет в прошлое. К новогодним праздникам следует и женщинам проявить изобретательность, чтобы обрадовать своих мужчин. Среди классических подарков мужчине – раскладной нож или набор ножей, зажигалка или исключительный брелок с именем или надписью. Для мужчин есть подарочные косметические наборы и аксессуары типа браслетов. Аксессуары для гаджетов, проектор, аксессуары для спорта или что-то по интересам мужчины тоже станут отличным подарком.

Новогодние подарки семье: подборка идей

Для семьи всегда актуальны праздничные наборы сладостей. Также можно подарить футболки Family Look, то есть одинакового дизайна для каждого члена семьи или одинаковые смешные носки. Обрадует и сертификат на совместный поход в ресторан или на тренинг.

Возможны и полезны подарки типа бытовой техники или гаджетов. Оригинальные фоторамки или композиции из фоторамок. Светильники, набор чашек или настольные игры для времяпрепровождения вместе.

Когда дарят подарки на Новый год – 2025

Традиции дарить подарки уже насчитывается несколько тысяч лет. Еще в Древнем Египте в день зимнего солнцестояния обменивались подарками. Традиции празднования Нового года крепко переплетаются с религиозными традициями. В Европе Новый год относится к циклу рождественских праздников, там принято обмениваться подарками на Рождество, 25 декабря. В Украине традиционный обмен подарками проходит в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Подарки для детей кладут под подушку в ночь на Святого Николая, на 6 декабря.