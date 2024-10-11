Сколько дней осталось до Нового года 2025: обратный отсчет времени

Таймер к Новому Году – считаем, сколько еще ждать?

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Когда будет Новый год: отсчет времени онлайн

Новый год традиционно отмечается 1 января. Первый день 2025 года выпадает на среду. К этому дню готовятся люди во всем мире: выбирают подарки родным и друзьям, планируют дела, готовят традиционные блюда и декорируют дома. До Нового года остался 81 день.

Главное о 2025 годе

Предстоящий 2025 год будет годом зеленой деревянной Змеи, по восточному календарю. Змея – символ гибкости и мудрости. Так что считается, что год принесет изменения и новые возможности.

Год не будет високосным, поэтому составит 365 дней.

Выходных будет – 104.

Государственных праздников – 11.

Рабочих дней планируется 261.

Следующий год необычен тем, что Пасху православные христиане и католики будут праздновать в один день.

Будет ли выходной 1 января

Традиционно в Украине 1 января всегда праздничный выходной. Но пока идет полномасштабная война против Украины, праздничные выходные дни временно отменены. Новый год станет обычным рабочим днем в государственных учреждениях. В частных организациях возможны изменения в зависимости от решения руководства.