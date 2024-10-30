Когда китайский Новый год 2025 по лунному календарю и как его празднуют

Китайский Новый год: что это за праздник и главные традиции торжества

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Китайский Новый год 2025: дата

Китайский Новый год всегда приходится на период с конца января до конца февраля. В 2025 году праздник начнется 29 января. Дата определяется по лунному календарю на основе фаз Луны. Поэтому праздник имеет другое название – лунный Новый год.

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Каким будет следующий год по китайскому календарю

В Китае будут встречать 4722 год. Восточный календарь привязан к лунному циклу, Новый год начинается на вторую молодую луну после зимнего солнцестояния. Отсюда высчитывается дата начала года и его главный символ.

По восточной философии, Вселенная построена из пяти элементов (небесных стихий): дерева, огня, земли, металла, воды. Впоследствии к календарю добавили "земные ветви", обозначаемые названиями животных. Небесная и земная сфера определяют, каким будет год. В 2025 году главным символом будет дерево и шестое из 12 животных в зодиакальном цикле – Змея.

Дерево является первым этапом мироздания и воплощением новой жизни. Змея, согласно китайскому зодиаку, символизирует гибкость, мудрость и возможности. Она объединяет два начала – инь и ян, поэтому считается одним из самых загадочных животных и может стать причиной мощных трансформаций. Год Зеленой Деревянной Змеи прогнозирует перемены и новые вызовы.

Сколько дней длится Новый год в Китае и как его празднуют

Новый год в Китае длится 15 дней, в 2025 году – с 29 января по 16 февраля. Заканчивается традиционным фестивалем "Праздник фонарей". Во время празднования расцветает дикая слива мэйхуа, что означает начало весеннего пробуждения. Поэтому Новый год имеет и другое название – Праздник весны.

Старая китайская легенда повествует, что в этот период приходило страшное чудовище Нянь и грабило села. Люди очень боялись его, пока случайно не поняли, что чудовище боится красного цвета, пламени и громкого шума. От легенды и сформировались некие традиции празднования.

Выбрасывать все ненужное и тщательно убирать к празднику. Считается, что перед Новым годом следует выбросить все старое и начинать год без лишнего багажа.

Праздник семейный, его следует проводить в кругу близких людей.

В канун Праздника весны во многих семьях бодрствуют всю ночь, что на китайском называется "следить за приближением Нового года".

Важным элементом праздника является красный цвет, поэтому все дома с красными украшениями.

Проводятся громкие празднества и на улицах. Люди исполняют "Танец льва" и народный танец янгэ.

Праздник фонарей заканчивает многодневный цикл Нового года. До празднования дома и улицы украшают фонарями и огоньками.

Пышные застолья сопутствуют семейным встречам. Обязательно должно быть много сладостей и разнообразных лакомств.

Обмениваться подарками – не очень распространенная традиция. Часто детям дарят деньги в красных конвертах. Также принято подарить деньги любому ребенку, который посетит дом в период празднования Нового года.