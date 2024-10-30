Коли китайський Новий рік 2025 за місячним календарем і як його святкують

Китайський Новий рік: що це за свято та які головні традиції святкування

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Китайський Новий рік 2025: дата

Китайський Новий рік завжди випадає у період з кінця січня до кінця лютого. У 2025 році свято розпочнеться 29 січня.Дата свята визначається за місячним календарем на основі фаз Місяця. Тому свято має іншу назву – місячний Новий рік.

Яким буде наступний рік за китайським календарем

У Китаї зустрічатимуть 4722 рік. Східний календар прив'язаний до місячного циклу, Новий рік розпочинається на другий молодий місяць після зимового сонцестояння. Звідси вираховується дата початку року та головний символ.

За східною філософією, Всесвіт побудований з п'яти елементів (небесних стихій): дерева, вогню, землі, металу, води. Згодом до календаря додали "земні галузі", які позначаються назвами тварин. Небесна і земна галузь визначають, яким буде рік. У 2025 році головним символом буде дерево та шоста з 12 тварин у зодіакальному циклі – Змія.

Дерево є першим етапом світобудови й втіленням нового життя. Змія, за китайським зодіаком, символізує гнучкість, мудрість і можливості. Вона поєднує в собі два начала – інь та ян, тому вважається однією з найзагадковіших тварин та може стати причиною потужних трансформацій. Рік Зеленої Дерев'яної Змії прогнозує зміни та нові виклики.

Скільки днів триває Новий рік у Китаї та як його святкують

Новий рік у Китаї триває 15 днів, у 2025 році – з 29 січня до 16 лютого. Закінчується традиційним фестивалем "Свято ліхтарів". Під час святкування розквітає дика слива мейхуа, що означає початок весняного пробудження. Тому Новий рік має й іншу назву – Свято весни.

Стара китайська легенда розповідає, що в цей період приходило страшне чудовисько Нянь і грабувало села. Люди дуже боялися його, поки випадково не зрозуміли, що потвора боїться червоного кольору, полум’я та гучного галасу. Від легенди й сформувалися деякі традиції святкування.

Викидати усе непотрібне та ретельно прибирати. Вважається, що перед Новим роком слід викинути все старе й починати рік без зайвого багажу.

Свято родинне, його слід проводити, збираючись з найріднішими.

У переддень Свята весни у багатьох родинах не сплять всю ніч, що китайською називається "стежити за наближенням Нового року".

Важливим елементом свята є червоний колір, тому будинки оздоблюють червоними прикрасами.

Проводяться гучні святкування й на вулицях. Люди виконують "Танець лева" та народний танець янге.

Свято ліхтарів закінчує багатоденний цикл Нового року. До святкування домівки та вулиці прикрашають ліхтарями та вогниками.

Пишні застілля супроводжують родинні зустрічі. Обов’язково має бути багато солодощів та різноманітних ласощів.

Обмінюватися подарунками – не дуже розповсюджена традиція. Часто дітям дарують гроші у червоних конвертах. Також заведено подарувати гроші будь-якій дитині, що відвідає дім у період святкування Нового року.