Новий рік 2025: головні кольори, тварина року, в чому зустрічати

Все про Новий, 2025 рік та як святкують його в Україні

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Коли святкувати Новий рік 2025

Новий рік – свято початку нового календарного року. Завжди святкується у ніч з 31 грудня на 1 січня. Святкові бали, вечірки та застілля традиційно розпочинаються ввечері 31 грудня. А 1 січня в Україні державний святковий вихідний. Нагадаємо, під час воєнного стану всі святкові вихідні скасовано. Але кожна приватна організація може на власний розсуд встановити графік у цей день.

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Існує також свято церковного нового року, або Новоліття. Віряни та священнослужителі кажуть — початок індикту. За новим церковним календарем, ухваленим в Україні, відзначається 1 вересня.

Китайський Новий рік святкується пізніше. Цього року припадає на 29 січня. Його також називають Місячним Новим роком, оскільки дата його вираховується на основі місячних фаз. Свято пов’язане з китайським місячно-сонячним календарем.

2025 рік: якої тварини

За китайським календарем визначається рік, якої тварини надходить. Загалом існує 12 зодіаків тварин. Цього року зустрічатимемо рік Змії. Нагадаємо, зараз триває рік Дракона.

За китайським календарем, наступний 2025 рік буде роком Зеленої Дерев’яної Змії. Стихією цього зодіаку є дерево.

Який колір буде головним у 2025 році

За східним календарем, символічними кольорами року стануть похідні кольори дерева. Тобто зелений, жовтий, золотий. Традиційно ці кольори асоціюють з багатством та теплом.