Чому церковний Новий рік починається 1 вересня і що потрібно зробити на Новоліття

Розповідаємо, чому 1 вересня – сприятливий день на початку нового, що таке Церковне новоліття та чому це свято важливе

Фото: Pixabay / stempow

Що означає індикт і Церковне новоліття

Церковне новоліття, або початок індикту, за християнськими традиціями знаменує початок нового церковного року. За новим церковним календарем відзначається в Україні 1 вересня.

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Індикт означає "проголошення" – за часів Римської імперії так називали накази імператора. Новоліття почали відзначати від наказу імператора Констянтина визнати християнську віру. Відтоді припинилися гоніння християн у Римській імперії. Пізніше у Візантійській імперії офіційне літочислення розпочиналося від 1 вересня. В Київські Русі початок року від 1 вересня був закріплений офіційно у XV столітті.

Чому Церковне новоліття починається з вересня

Свято Новоліття було затверджено на вселенському Нікейському соборі. Воно пов'язане з початком проповідування Ісуса Христа після хрещення й проведення 40 днів у пустелі. Ця подія знаменувала закінчення Старого Завіту і початок Нового, адже здійснилися давні пророцтва, що на Землю прийде Месія. За словами візантійців, перша проповідь Ісуса відбулася в перший день єврейських жнив, з 1 по 8 вересня.

Церковне Новоліття ще називають "початком літургійного року", бо богослужіння в церквах візантійського обряду мають певну циклічність і ступінь урочистості.

Також свято Новоліття має і слов'янське коріння. Наші пращури святкували Новоліття, коли закінчували збирати урожай. Це знаменувало початок нового року. Святкування завжди припадало приблизно на 22-23 вересня, в день осіннього рівнодення. Але з Хрещенням Русі та введенням нового календаря свято перенеслося. До прийняття новоюліанського календаря, його відзначали 14 вересня.

Як формується новий церковний календар: найважливіші 12 свят року

У церковному році є 12 великих свят. Перше з них – Різдво Діви Марії, відзначається 8 вересня. А останнє – Успіння Пресвятої Богородиці, припадає на 15 серпня. Ці свята починають і завершують цикл церковного календаря.

Особливо важливі церковні свята називають дванадесятими. 8 з них присвячені Ісусу Христу, ще 4 – Матері Божій Діві Марії. До них належать:

Великдень не входить до переліку цих свят, оскільки вважається надважливим святом у християнстві, інші 12 свят ідуть вже після нього.

Що потрібно зробити на Церковне новоліття

Церковне новоліття – найнепомітніше свято року, але воно є не менш важливим. Церква вважає його символом початку нового, кращого життя. 1 вересня вважається вдалим моментом для початку нових справ, переїзду або укладення угоди.

За народними українськими традиціями Новоліття – найкращий день справляти весілля або освідчитися, тоді шлюб буде міцним і щасливим. Здавна українці до свята розпалювали вогнище, водили хороводи та співали пісень. Існувала традиція обходити свої володіння: господарі обходили сади й городи та просили гарного врожаю на наступний рік.

1 вересня має духовний зміст для християн. Священники радять проаналізувати старі помилки та розпочати новий етап зі світлими добрими намірами.