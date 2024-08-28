Почему церковный Новый год начинается 1 сентября и что нужно сделать на Новолетие
Что означает индикт и Церковное новолетие
Церковное новолетие, или начало индикта, по христианским традициям знаменует начало нового церковного года. По новому церковному календарю отмечается в Украине 1 сентября.
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Индикт означает "провозглашение" – во времена Римской империи так называли приказы императора. Новолетие стали отмечать от приказа правителя Константина признать христианскую веру. С этого времени прекратились гонения христиан в Римской империи. Позже в Византийской империи официальное летоисчисление начиналось с 1 сентября. В Киевские Руси начало года с 1 сентября было закреплено официально в XV веке.
Почему Церковное новолетие начинается с сентября
Праздник Новолетия был утвержден на вселенском Никейском соборе. Он связан с началом проповеди Иисуса Христа после крещения и пребывания 40 дней в пустыне. Это событие знаменовало окончание Ветхого Завета и начало Нового, ведь свершились древние пророчества, что на Землю придет Мессия. По мнению византийцев, первая проповедь Иисуса состоялась в первый день еврейской жатвы, с 1 по 8 сентября.
Церковное Новолетие еще называют "началом литургического года", потому что богослужения в церквях византийского обряда имеют определенную цикличность и степень торжества.
Также у праздника Новолетия есть и славянские корни. Наши предки праздновали Новолетие, когда заканчивали сбор урожая. Это знаменовало начало нового года. Празднование всегда приходилось приблизительно на 22-23 сентября, в день осеннего равноденствия. Но с Крещением Руси и введением нового календаря праздник перенесся. До принятия нового юлианского календаря, его отмечали 14 сентября.
Как формируется новый церковный календарь: 12 самых больших праздников года
В церковном году есть 12 великих праздников. Первый из них – Рождество Девы Марии, отмечается 8 сентября. А последний – Успение Пресвятой Богородицы, выпадает на 15 августа. Эти праздники начинают и завершают цикл церковного года.
Особо важные церковные праздники называют двунадесятыми. 8 из них посвящены Иисусу Христу, еще 4 – Матери Божией Деве Марии. К ним относятся:
- Рождество Пресвятой Богородицы – 8 сентября
- Воздвижение Креста Господня – 14 сентября
- Введение в Храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября
- Рождество Христово – 25 декабря
- Богоявление – 6 января
- Сретение Господне – 2 февраля
- Благовещение – 25 марта
- Вход Господень в Иерусалим – воскресенье перед Пасхой, Вербное воскресенье – переходный праздник
- Вознесение Господне – 40-й день после Пасхи, четверг – переходный праздник
- Троица, Пятидесятница – 50-й день после Пасхи, воскресенье – переходный праздник
- Преображение Господне – 6 августа
- Успение Пресвятой Богородицы – 15 августа
Пасха не входит в список этих праздников, поскольку считается сверхважным праздником в Христианстве. Остальные 12 праздников идут уже после него.
Что нужно сделать на Церковное новолетие
Церковное новолетие – самый незаметный праздник года, но он не менее важен. Церковь считает его символом начала новой, лучшей жизни. 1 сентября считается удачным моментом для новых дел, переезда или заключения сделки.
По народным украинским традициям Новолетие – лучший день справлять свадьбу или сделать предложение, тогда брак будет крепким и счастливым. Издавна украинцы к празднику разжигали костер, водили хороводы и пели песни. Существовала традиция обходить свои владения: хозяева обходили сады и огороды и просили хорошего урожая на следующий год.
1 сентября имеет духовный смысл для христиан. Священники советуют проанализировать старые ошибки и начать новый этап со светлыми добрыми намерениями.