Почему церковный Новый год начинается 1 сентября и что нужно сделать на Новолетие

Рассказываем, почему 1 сентября – благоприятный день для начала нового, что такое Церковное новолетие и почему этот праздник важен

Фото: Pixabay / stempow

Что означает индикт и Церковное новолетие

Церковное новолетие, или начало индикта, по христианским традициям знаменует начало нового церковного года. По новому церковному календарю отмечается в Украине 1 сентября.

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Индикт означает "провозглашение" – во времена Римской империи так называли приказы императора. Новолетие стали отмечать от приказа правителя Константина признать христианскую веру. С этого времени прекратились гонения христиан в Римской империи. Позже в Византийской империи официальное летоисчисление начиналось с 1 сентября. В Киевские Руси начало года с 1 сентября было закреплено официально в XV веке.

Почему Церковное новолетие начинается с сентября

Праздник Новолетия был утвержден на вселенском Никейском соборе. Он связан с началом проповеди Иисуса Христа после крещения и пребывания 40 дней в пустыне. Это событие знаменовало окончание Ветхого Завета и начало Нового, ведь свершились древние пророчества, что на Землю придет Мессия. По мнению византийцев, первая проповедь Иисуса состоялась в первый день еврейской жатвы, с 1 по 8 сентября.

Церковное Новолетие еще называют "началом литургического года", потому что богослужения в церквях византийского обряда имеют определенную цикличность и степень торжества.

Также у праздника Новолетия есть и славянские корни. Наши предки праздновали Новолетие, когда заканчивали сбор урожая. Это знаменовало начало нового года. Празднование всегда приходилось приблизительно на 22-23 сентября, в день осеннего равноденствия. Но с Крещением Руси и введением нового календаря праздник перенесся. До принятия нового юлианского календаря, его отмечали 14 сентября.

Как формируется новый церковный календарь: 12 самых больших праздников года

В церковном году есть 12 великих праздников. Первый из них – Рождество Девы Марии, отмечается 8 сентября. А последний – Успение Пресвятой Богородицы, выпадает на 15 августа. Эти праздники начинают и завершают цикл церковного года.

Особо важные церковные праздники называют двунадесятыми. 8 из них посвящены Иисусу Христу, еще 4 – Матери Божией Деве Марии. К ним относятся:

Пасха не входит в список этих праздников, поскольку считается сверхважным праздником в Христианстве. Остальные 12 праздников идут уже после него.

Что нужно сделать на Церковное новолетие

Церковное новолетие – самый незаметный праздник года, но он не менее важен. Церковь считает его символом начала новой, лучшей жизни. 1 сентября считается удачным моментом для новых дел, переезда или заключения сделки.

По народным украинским традициям Новолетие – лучший день справлять свадьбу или сделать предложение, тогда брак будет крепким и счастливым. Издавна украинцы к празднику разжигали костер, водили хороводы и пели песни. Существовала традиция обходить свои владения: хозяева обходили сады и огороды и просили хорошего урожая на следующий год.

1 сентября имеет духовный смысл для христиан. Священники советуют проанализировать старые ошибки и начать новый этап со светлыми добрыми намерениями.