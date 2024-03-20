Когда Вербное воскресенье в 2024 году – дата по новому церковному календарю

Вербное воскресенье будет отмечаться в этом году 28 апреля

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Вербное воскресенье – шестое воскресенье Великого поста, которое приходится за семь дней до Пасхи. Великая неделя, которая еще называется Страстной, начинается Вербным воскресеньем.

Изменилась ли дата Вербного воскресенья в 2024 году

В Украине в 2024 году Пасха отмечается 5 мая. Следовательно, Вербное воскресенье выпадает на 28 апреля. Христиане западного обряда будут праздновать Вход Господний в Иерусалим 24 марта, а Пасху – 31 марта.

Традиции Вербного воскресенья

На многих языках мира она называется Пальмовым воскресеньем – из-за ветвей пальм, которые стелили на дорогу во время въезда Иисуса в Иерусалим.

Однако на славянских территориях, где пальмы не растут, а весной распускается и зацветает верба, пальмовые ветви люди заменили вербными, соответственно изменилось название праздника. В некоторых местностях Украины Вербное воскресенье также называют "Квітною неділею".

Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье принято святить вербу. Люди приходят в церковь с веточками вербы (ивы), в большинстве своем ветви с "котиками", красиво украшенными лентами или сухоцветами. После церкви люди в шутку били друг друга освященной вербой, приговаривая: "Не я б'ю — верба б'є, за тиждень — Великдень, уже недалечко червоне яєчко!"

В Вербное воскресенье нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, поскольку идет Великий пост. Но разрешается есть рыбу. По церковным традициям запрещен тяжелый физический труд и работа в огороде. Также нельзя ссориться и ругаться.

Приметы на Вербное воскресенье

После того как в церкви посвятили вербу, считается необходимым съесть пару "котиков", "чтобы не болело горло".

Освященная верба пользуется большим уважением в народе. Издавна считалось грехом ногами топтать освященную вербу. А потому даже самые мелкие освященные веточки, если они оставались, жгли на огне, чтобы, под ноги не попали.